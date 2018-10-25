Фавр: Победа над «Атлетико» получилась слишком крупной

Главный тренерсчитает, что его команда слишком крупно обыграла

Люсьен Фавр Bild 100% Высокие коэффициенты Играть!

Игра третьего тура группового этапа Лиги чемпионов завершилась в пользу немцев со счетом 4:0.

«Если анализировать поединок, то 4:0 — слишком крупная победа. Первые 10-15 минут были тяжелыми для нас, не удавалось включиться в борьбу. Но затем мы начали комбинировать и создавать моменты, а первый гол помог поверить в свои силы.

Во втором тайме было тяжело, мы уступали в единоборствах. Поэтому такой счет не отражает событий на поле. Нам было действительно сложно», — цитирует Фавра пресс-служба УЕФА. 0