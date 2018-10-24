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    Рианчо: Когда приходил в «Спартак», меня спросили, смогу ли я возглавить команду

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо признался, что никогда не думал о том, что ему придётся встать у руля московской команды.

    Рауль Рианчо
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    Напомним, 22 октября стало известно, что совет директоров «Спартака» принял решение освободить Массимо Карреру от должности главного тренера клуба.

    «Когда я приходил в "Спартак", меня спросили, смогу ли я при каких-то условиях возглавить команду. Я ответил, что никогда не думал об этом. Я осознанно шёл сюда именно помощником Карреры.

    Прежде чем дать своё согласие на исполнение обязанностей тренера, я спросил футболистов, хотят ли они видеть меня в роли наставника и работать со мной.

    Сказал, что они должны обсудить этот вопрос внутри команды, а потом сообщить о своём решении руководству "Спартака". Хочу поблагодарить ребят за то, что они дали положительный ответ.

    Сделаю всё возможное, чтобы им помочь. Но не более. На поле выходят сами игроки», — приводит слова Рианчо «RT на русском». 0

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