Рианчо: Когда приходил в «Спартак», меня спросили, смогу ли я возглавить команду

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака»признался, что никогда не думал о том, что ему придётся встать у руля московской команды.

Напомним, 22 октября стало известно, что совет директоров «Спартака» принял решение освободить Массимо Карреру от должности главного тренера клуба.

«Когда я приходил в "Спартак", меня спросили, смогу ли я при каких-то условиях возглавить команду. Я ответил, что никогда не думал об этом. Я осознанно шёл сюда именно помощником Карреры.

Прежде чем дать своё согласие на исполнение обязанностей тренера, я спросил футболистов, хотят ли они видеть меня в роли наставника и работать со мной.

Сказал, что они должны обсудить этот вопрос внутри команды, а потом сообщить о своём решении руководству "Спартака". Хочу поблагодарить ребят за то, что они дали положительный ответ.

Сделаю всё возможное, чтобы им помочь. Но не более. На поле выходят сами игроки», — приводит слова Рианчо «RT на русском». 0