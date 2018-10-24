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    Магнуссон: Мы недовольны собой и хотим победить в ответном матче

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    Защитник ЦСКА Хердюр Магнуссон прокомментировал поражение от «Ромы» (0:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Хердюр Магнуссон
    Хердюр Магнуссон
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    «Мы хорошо провели стартовый отрезок, покуда не пропустили первый гол. Мы постарались вернуться в игру, но соперник был сегодня слишком хорош.

    Играть и выигрывать в Риме всегда сложно, но у нас в запасе матч на своем поле. Конечно, мы недовольны собой и хотим победить в ответном матче. Мы молоды и постоянно обретаем новый опыт.

    Мы уже обыгрывали "Реал", так что все возможно. Дома мы демонстрируем хороший футбол, а сопернику в Москве всегда труднее.

    У нас действительно отличные болельщики, которые поддерживают нас до конца. Я благодарен им, что они приехали сюда и оказывали нам поддержку, жаль только мы были недостаточно хороши», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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