Магнуссон: Мы недовольны собой и хотим победить в ответном матче

Хердюр Магнуссон
uefa.com
«Мы хорошо провели стартовый отрезок, покуда не пропустили первый гол. Мы постарались вернуться в игру, но соперник был сегодня слишком хорош.
Играть и выигрывать в Риме всегда сложно, но у нас в запасе матч на своем поле. Конечно, мы недовольны собой и хотим победить в ответном матче. Мы молоды и постоянно обретаем новый опыт.
Мы уже обыгрывали "Реал", так что все возможно. Дома мы демонстрируем хороший футбол, а сопернику в Москве всегда труднее.
У нас действительно отличные болельщики, которые поддерживают нас до конца. Я благодарен им, что они приехали сюда и оказывали нам поддержку, жаль только мы были недостаточно хороши», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0