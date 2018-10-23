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    Парехо: Таких игроков, как Черышев, всегда хочешь видеть в своем клубе

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    Капитан «Валенсии» Даниэль Парехо высказал мнение о полузащитнике сборной России Денисе Черышеве.

    Денис Черышев
    Денис Черышев
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    «Мы уже второй раз играем вместе за "Валенсию". Хороший человек, дружелюбный, всегда улыбается, добрый. К тому же способен решать любые задачи на поле. Отличный партнер по команде.

    Как футболист он в прекрасной форме, что все мы видели на чемпионате мира, в прошлом году в "Вильяреале" и сейчас в "Валенсии".

    Он обладает высокой скоростью, хорошо простреливает и подает, выполняет большой объем работы. Денис жертвует собой и помогает команде. Таких игроков всегда хочешь видеть в своем клубе», — приводит слова Парехо пресс-служба УЕФА.

    Парехо также высказался по поводу поражения Испании от России по пенальти на чемпионате мира-2018.

    «Он меня не подкалывал, потому что у него просто не получится меня подколоть! Пусть только попробует... [смеется].

    Нет, правда, мы особо не поднимали эту тему, хотя время от времени он чего-то щебечет! [смеется]». 0

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