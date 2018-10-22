Калиниченко поблагодарил Карреру за неравнодушие

Бывший полузащитник «Спартака»поддержал итальянского специалиста, отправленного в отставку с поста главного тренера «красно-белых».

«Все-таки сплавили Массимо...Хочу посмотреть и послушать, как следующего уничтожать будете через время...

А тренеру спасибо за все! И самое главное — за то, что никогда не оставался равнодушным и не пытался спихнуть вину на других. Мужик. Удачи!», — написал Калиниченко на своей странице в Twitter.

Каррера возглавил «Спартак» летом 2016 года. Под его руководством клуб стал чемпионом России в сезоне 2016/17, а затем выиграл Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне «красно-белые» после 11 туров занимают в таблице РПЛ шестое место. 0