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    Калиниченко поблагодарил Карреру за неравнодушие

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    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поддержал итальянского специалиста Массимо Карреру, отправленного в отставку с поста главного тренера «красно-белых».

    Максим Калиниченко
    Максим Калиниченко
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    «Все-таки сплавили Массимо...Хочу посмотреть и послушать, как следующего уничтожать будете через время...

    А тренеру спасибо за все! И самое главное — за то, что никогда не оставался равнодушным и не пытался спихнуть вину на других. Мужик. Удачи!», — написал Калиниченко на своей странице в Twitter.

    Каррера возглавил «Спартак» летом 2016 года. Под его руководством клуб стал чемпионом России в сезоне 2016/17, а затем выиграл Суперкубок страны.

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