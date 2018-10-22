Калиниченко поблагодарил Карреру за неравнодушие

Максим Калиниченко
dynamo.kiev.ua
«Все-таки сплавили Массимо...Хочу посмотреть и послушать, как следующего уничтожать будете через время...
А тренеру спасибо за все! И самое главное — за то, что никогда не оставался равнодушным и не пытался спихнуть вину на других. Мужик. Удачи!», — написал Калиниченко на своей странице в Twitter.
Каррера возглавил «Спартак» летом 2016 года. Под его руководством клуб стал чемпионом России в сезоне 2016/17, а затем выиграл Суперкубок страны.
В нынешнем сезоне «красно-белые» после 11 туров занимают в таблице РПЛ шестое место. 0