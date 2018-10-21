«Краснодар» и «Ахмат» назвали составы на матч 11-го тура РПЛ

Юрий Газинский
LiveSport.Ru
«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Рамирес, Самбрано, Спайич, Газинский, Стоцкий, Классон, Вандерсон, Куэва, Ари.
Запасные: Сафонов, Сергей Ещенко, Николай Марков, Фьолусон, Каборе, Перейра, Игнатьев, Сулейманов.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Анхель, Мохаммади, Иванов, Гащенков, Исмаэл, Идрисса Думбия, Мбенге.
Запасные: Гудиев, Плиев, Мусалов, Кадыров, Бериша, Раванелли, Харин, Митришев, Балай.
Начало матча — в 17:40. Главный арбитр встречи — Виталий Мешков.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0