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    «Краснодар» и «Ахмат» назвали составы на матч 11-го тура РПЛ

    Краснодар Ахмат РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ахмата» на матч 11-го тура РПЛ, который пройдет в Краснодаре.

    Юрий Газинский
    Юрий Газинский
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    «Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Рамирес, Самбрано, Спайич, Газинский, Стоцкий, Классон, Вандерсон, Куэва, Ари.

    Запасные: Сафонов, Сергей Ещенко, Николай Марков, Фьолусон, Каборе, Перейра, Игнатьев, Сулейманов.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Анхель, Мохаммади, Иванов, Гащенков, Исмаэл, Идрисса Думбия, Мбенге.

    Запасные: Гудиев, Плиев, Мусалов, Кадыров, Бериша, Раванелли, Харин, Митришев, Балай.

    Начало матча — в 17:40. Главный арбитр встречи — Виталий Мешков.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0

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