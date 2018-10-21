«Интер» вырвал победу в миланском дерби

Миланскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче 9-го тура итальянской Серии А.

Фрагмент матча twitter.com/Inter 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

На 13-й минуте Брозович выполнил подачу на дальнюю штангу ворот «Милана», Икарди послал мяч в сетку ворот, но уже из положения вне игры.

На 43-й минуте красно-черные разыграли угловой, последовала подача в штрафную, мяч от спины Романьоли полетел к дальней штанге, а Мусаккио забил, но из офсайда.

Единственный мяч был забит на первой компенсированной минуте. Весино великолепную передачу исполнил с левого края к линии вратарской гостей, Мауро Икарди продавил защитника и головой послал мяч в сетку ворот «Милана».

«Интер» продлил до пяти матчей победную серию в чемпионате, а «Милан» прервал серию без поражений из шести встреч (три победы, три ничьи).

«Интер» (19 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Милан» (12) находится на 12-й строчке. При этом у подопечных Дженнаро Гаттузо матч в запасе. 0