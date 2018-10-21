«Зенит» в меньшинстве проиграл «Динамо»

В рамках 11-го тура РПЛ московскоепринимало

Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

С 37-й минуты матча гости играли в меньшинстве. Себастьян Дриусси помешал сопернику ввести мяч в игру и получил вторую желтую карточку. Первый «горчичник» аргентинец получил за споры с арбитром.

На 75-й минуте матча Константин Рауш выполнил навес с правого фланга в центр штрафной, а Федор Черных опередил вышедшего из ворот Андрея Лунева и ударом головой с линии вратарской отправил мяч в сетку.

В компенсированное ко второму тайму время Артем Дзюба мог спасти «Зенит» от поражения, но Антон Шунин среагировал на удар головой в исполнении форварда.

Для «Зенита» это поражение стало вторым в сезоне. У питерцев осталось 25 очков, они продолжают лидировать в РПЛ. «Динамо» набрало 13 очков и поднялось на девятое место.