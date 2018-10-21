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    «Зенит» в меньшинстве проиграл «Динамо»

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    В рамках 11-го тура РПЛ московское «Динамо» принимало «Зенит».

    «Динамо» — «Зенит»
    «Динамо» — «Зенит»
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    Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

    С 37-й минуты матча гости играли в меньшинстве. Себастьян Дриусси помешал сопернику ввести мяч в игру и получил вторую желтую карточку. Первый «горчичник» аргентинец получил за споры с арбитром.

    На 75-й минуте матча Константин Рауш выполнил навес с правого фланга в центр штрафной, а Федор Черных опередил вышедшего из ворот Андрея Лунева и ударом головой с линии вратарской отправил мяч в сетку.

    В компенсированное ко второму тайму время Артем Дзюба мог спасти «Зенит» от поражения, но Антон Шунин среагировал на удар головой в исполнении форварда.

    Для «Зенита» это поражение стало вторым в сезоне. У питерцев осталось 25 очков, они продолжают лидировать в РПЛ. «Динамо» набрало 13 очков и поднялось на девятое место.

    РПЛ. 11-й тур
    «Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:0 (0:0)
    Гол: Черных, 75«Динамо»: Шунин, Соснин, Хольмен, Шуньич, Рауш, Кардозу (Луценко, 67), Тетте (Москвичев, 61), Соу, Панченко, Жоаузинью, Черных (Терехов, 83)«Зенит»: Лунев, Смольников (Заболотный, 82), Иванович, Нету, Чернов, Мак, Краневиттер (Оздоев, 72), Маркизио, Кузяев (Шатов, 42), Дриусси, Дзюба.Предупреждения: Хольмен, 23. Тетте, 25. Дриусси, 28. Краневиттер, 69Удаление: Дриусси, 37
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