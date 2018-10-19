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    Агент Смолова три раза контактировал с «Манчестер Юнайтед»

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    Агент Федора Смолова Кахор Муминов рассказал, в каких клубах нападающий мог продолжить свою карьеру, уходя из «Краснодара».

    Федор Смолов
    Федор Смолов
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    «До чемпионата мира мы получили от "Краснодара" обещание о продлении контракта. Но после турнира позиция, видимо, изменилась, и разговоры утихли. Возникло четкое понимание, что его время в "Краснодаре" подошло к концу. Плюс у Федора по-прежнему было желание поиграть в Европе. Имелись предложения, на бумаге, как положено.

    От кого? Самое конкретное от "Вест Хэма". Был интерес со стороны "Уотфорда". Зимой три раза мы контактировали с "МЮ", были у них в офисе. Но надо понимать — в тех клубах, куда действительно хотелось, Федор не являлся первой опцией. А чтобы туда попасть, должны сойтись обстоятельства. Либо отпасть первые опции по каким-то причинам, либо яркое выступление Смолова на ЧМ. Например, мы общались с "Наполи", "Вольфсбургом", "Севильей", "Атлетико". Все эти клубы держали Федю как опцию, но ждали чемпионата мира.

    По "Вест Хэму". Из Лондона пришла бумага, действительно было предложение на столе. Мы общались с президентом клуба. А потом выяснилось, что тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес был против покупки. Он все время в разговоре возвращался к неудачному опыту Билялетдинова в "Эвертоне". Как и спортивный директор, ныне уволенный уже, Тони Генри.

    Тот прославился тем, что практически в открытую выступал против приобретения темнокожих, русских и почему-то итальянцев. Мы почувствовали неоднозначность позиции "Вест Хэма" по Смолову и взяли паузу. А ближе к закрытию окна президент "молотобойцев" вновь вышел на связь и, извинившись, предложил обсудить вариант с арендой. Что, в свою очередь, "Краснодар" категорически не устраивало», — приводит слова Муминова «Спорт-Экспресс». 0

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