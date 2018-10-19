ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арсен ВенгерКуда податься Арсену Венгеру: «Реал», «Бавария» или «МЮ»?
  • 00:15
    • Бензема обвиняют в причастности к попытке похищения человека
  • 22:51
    • Сборная России выиграла общекомандный медальный зачет ЮОИ
  • 22:26
    • «Ак Барс» победил «Салават» в «зелёном дерби»
  • 22:11
    • СКА взял верх над московским «Динамо»
  • 21:54
    • Касаткина вышла в полуфинал Кубка Кремля, обыграв Павлюченкову
    Все новости спорта

    Игнатьев: Видно, что «Локомотив» постепенно прибавляет

    Локомотив РПЛ Футбол России ЦСКА Ростов Календарь РФПЛ
    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что после победы над ЦСКА (1:0) игроки «Локомотива» обретут психологическую уверенность.

    Борис Игнатьев
    Борис Игнатьев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Есть основания верить, что с победы над ЦСКА у "Локомотива" начнется подъем в турнирной таблице.

    По крайней мере, еще по сентябрьским играм было видно, что команда постепенно прибавляет, новички адаптируются, а старожилы выходят из постчемпионской спячки.

    Но в некоторых матчах чемпионата и Лиги чемпионов не хватало совсем немного, чтобы воплотить это в победы. После ЦСКА должна быть обретена психологическая уверенность.

    Другое дело — негативно могут сказаться кадровые проблемы в нападении», — приводят слова Игнатьева «Известия».

    Напомним, что в матче 11-го тура чемпионата России «Локомотив» 19 октября на своем поле сыграет против «Ростова». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 2-8 октября
  • 08/10/2018 в 15:47
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Ростов»
  • 2.05
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тампа-Бэй» нанесет «Детройту» седьмое поражение подряд
  • «Тампа-Бэй» — «Детройт». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
  • Непростой выезд «армейцев» в Каспийск
  • «Анжи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • ЦСКА и «Сочи» не забросят много шайб
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Мохамед Салах Футбол «Ливерпуль» пострадал от «вируса ФИФА». Ключевые травмы октября«Красные» потеряли сразу четырех футболистов Вчера в 12:200
  • 19:19
    • Магнитогорский «Металлург» одолел «Авангард»
  • 13:21
    • СМИ: ПСЖ будет готов отпустить Неймара
  • 22:34
    • ЦСКА обыграл «Дарушшафаку» в матче Евролиги
    Хоккеисты «Вашингтона» Хоккей НХЛ. Дубль Овечкина, передача Кузнецова, «Анахайм» вышел в лидеры на ЗападеОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 октября Вчера в 08:550
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. СКА ждет непростой матч с «Динамо»
  • 4.19
    •
  • 01:00
    • Игнатьев: Видно, что «Локомотив» постепенно прибавляет
  • 00:47
    • Павлюченкова: Касаткина играла лучше, стабильнее — это очевидный факт
  • 00:31
    • Касаткина: В какие-то действительно важные моменты я была чуть агрессивнее
    Хамес Родригес Футбол Десять интересных событий международной паузыГолы легендарного спринтера, новая вершина Мбаппе и еще ряд любопытных событий можно выделить по итогам паузы на игры сборных Вчера в 02:130
  • 22:10
    • «Спартак» на своем льду проиграл рижскому «Динамо»
  • 19:56
    • «Анжи» не будет бойкотировать матч с ЦСКА
  • 19:02
    • Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие