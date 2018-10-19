Игнатьев: Видно, что «Локомотив» постепенно прибавляет

Бывший главный тренер сборной Россиизаявил, что после победы над(1:0) игрокиобретут психологическую уверенность.

«Есть основания верить, что с победы над ЦСКА у "Локомотива" начнется подъем в турнирной таблице.

По крайней мере, еще по сентябрьским играм было видно, что команда постепенно прибавляет, новички адаптируются, а старожилы выходят из постчемпионской спячки.

Но в некоторых матчах чемпионата и Лиги чемпионов не хватало совсем немного, чтобы воплотить это в победы. После ЦСКА должна быть обретена психологическая уверенность.

Другое дело — негативно могут сказаться кадровые проблемы в нападении», — приводят слова Игнатьева «Известия».

Напомним, что в матче 11-го тура чемпионата России «Локомотив» 19 октября на своем поле сыграет против «Ростова». 0