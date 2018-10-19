Бензема обвиняют в причастности к попытке похищения человека

Нападающий «Реала»подозревается в причастности к попытке похитить человека, сообщает Mediapart.fr

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Бывший агент футболиста Лео Д'Соуза обвинил семью Бензема в попытке похищения 8 октября. Причина разногласий — сумма в 50 тысяч долларов, которую Лео якобы не отдал Кариму. Парижская прокуратура начала расследование по данному делу.

Ранее Бензема был в центре скандальной истории с шантажом экс-полузащитника московского «Динамо» Матьё Вальбуэна. У Вальбуэна вымогали деньги, угрожая публикацией видео интимного характера с его участием.

Из-за этой истории Карима Бензема перестали с 2015 года вызывать в национальную команду.

В нынешнем сезоне Бензема выступил в составе «Реала» в 11 матчах и стал автором пяти забитых мячей. 0