«Рубин» изучит возможность обжаловать решение УЕФА

выступил с заявлением касательно решения УЕФА отстранить казанский клуб от участия в еврокубках на один сезон.

«Рубин» изучит возможность обжаловать данное решение, сообщает официальный сайт казанцев.

«Вчера, 17 октября 2018 года, ФК "Рубин" получил мотивировочную часть решения УЕФА о нарушении клубом мирового соглашения от 8 мая 2014 года, заключенного в связи с нарушением ФК "Рубин" правил финансового "фэйр-плэй" УЕФА.

Согласно указанному мировому соглашению, в последующие три спортивных сезона (2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017) клуб находился под усиленным контролем УЕФА и должен был внимательно подходить к реализации своей финансовой политики. К сожалению, по ряду причин этого сделать не удалось, и УЕФА посчитал мировое соглашение нарушенным. При нарушении мировых соглашений (то есть, по сути, после повторного нарушения правил УЕФА) клубы несут очень серьезные санкции вплоть до исключения из еврокубков на несколько сезонов.

Весь 2017 и 2018 годы менеджмент клуба провел в плотном контакте с РФС и УЕФА, пытаясь максимально смягчить неизбежные серьезные санкции. Так, клуб полностью сменил трансферную и кадровую политику, и зарплатный фонд клуба был снижен на более чем 66%. У клуба появились новые спонсоры, а работа с уже имеющимися была выведена на новый уровень.

Все это было принято УЕФА во внимание при вынесении решения, хотя изначально планировалось наказать клуб гораздо серьезнее.

19 сентября 2018 года УЕФА принял решение об отстранении ФК "Рубин" от участия в одном еврокубковом турнире в случае, если клуб получит право на участие в таком соревновании в результате любого из следующих двух спортивных сезонов.

Указанное решение может быть обжаловано в CAS. В данный момент ФК "Рубин" изучает возможность и целесообразность такого обжалования», — говорится в заявлении клуба. 0