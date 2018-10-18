«Рубин» отстранен от участия в еврокубках

УЕФА принял решение отстранитьот участия в еврокубках на один сезон.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

«Рубин» не сможет принять участия в Лиге чемпионов или Лиге Европы, если квалифицируется в еврокубки в течение двух ближайших сезонов.

Данное наказание было вынесено на основании решения арбитражной палаты УЕФА по финансовому контролю клубов. «Рубин» может обжаловать его в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, в мае 2014 года «Рубин» был оштрафован УЕФА на 6 миллионов евро за нарушение финансового fair play.

На данный момент «Рубин» занимает пятое место в РПЛ. 0