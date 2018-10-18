«Рубин» отстранен от участия в еврокубках

Курбан Бердыев
ФК «Рубин»
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
«Рубин» не сможет принять участия в Лиге чемпионов или Лиге Европы, если квалифицируется в еврокубки в течение двух ближайших сезонов.
Данное наказание было вынесено на основании решения арбитражной палаты УЕФА по финансовому контролю клубов. «Рубин» может обжаловать его в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Напомним, в мае 2014 года «Рубин» был оштрафован УЕФА на 6 миллионов евро за нарушение финансового fair play.
На данный момент «Рубин» занимает пятое место в РПЛ. 0