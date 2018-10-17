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    Товарищеские матчи. Ничья Бельгии и Голландии, Дания сильнее Австрии

    Товарищеские матчи Сборная Голландии Сборная Бельгии Сборная Дании Сборная Австрии Сборная Швеции Сборная Словакии
    Состоялись товарищеские матчи европейских сборных.

    Бельгийцы не сумели победить
    Бельгийцы не сумели победить
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    Сборная Дании победила Австрию со счетом 2:0. Голами отметились хавбек Лукас Лерагер и форвард Мартин Брэйтуэйт.

    Товарищеские матчи
    Дания — Австрия — 2:0 (1:0)
    Голы: Лерагер, 29 (1:0). Брэйтуэйт, 90+3 (2:0)Дания: Шмайхель, Кьер (Йергенсен, 61), Вестергор, Анкерсен, А.Кристенсен (Йенсен, 63), Кнудсен (Стрюгер Ларсен, 90), Хейбьерг, Лерагер, Поульсен (Брэйтуэйт, 46), Систо, Дольберг (Гюткьер, 46)Австрия: Штребингер, Предль (Хирлендер, 71), Драгович, Ульмер, Хинтереггер (Виммер, 46), Шауб (Траунер, 78), Лазаро, Шепф (Янко, 71), Шлагер (Ильзанкер, 36), Бургшталлер, Забитцер (Кайнц, 46)Предупреждения: Хинтереггер, 9. Виммер, 53

    Сборные Швеции и Словакии сыграли вничью (1:1). В составе шведской национальной команды отличился нападающий Йон Гвидетти, у словаков забитым мячом отметился хавбек Альберт Руснак.

    Товарищеские матчи
    Швеция — Словакия — 1:1 (0:0)
    Швеция: Юнссон (Нордфельдт, 46), Гранквист (Папаяннопулос, 81), Март.Ольссон, Янссон, Крафт, Экдаль (Роден, 82), Хильемарк (Петерсон, 81), Дурмаз (Классон, 66), К.Ольссон, Гвидетти, Андерссон (Берг, 66)Словакия: Дубравка, Шкртел (Шатка, 83), Шкриньяр, Ганцко, Хамшик (Дуда, 67), Куцка (Хрошовски, 57), Мак (Беро, 66), Сабо, Руснак, Лоботка (Грегуш, 56), Немец (Мраз, 71)Предупреждения: Сабо, 36. Папаяннопулос, 90+2

    Сборные Бельгии и Голландии сыграли вничью (1:1). У бельгийцев отличился вингер Дрис Мертенс, в составе голландцев забитым мячом отметился форвард Арно Данджума.

    Товарищеские матчи
    Бельгия — Голландия — 1:1 (1:1)
    Голы: Мертенс, 5 (1:0). Данджума, 27 (1:1)Бельгия: Миньоле, Алдервейрелд, Боята, Денайер, Кастань (Менье, 73), Витсель, Шадли, Тилеманс (Феррейра-Карраско, 83), Э.Азар (Т.Азар, 46), Мертенс (Прат, 46), Лукаку (Батшуайи, 46)Голландия: Силлессен, Блинд, де Фрай, Аке, де Лигт (Хатебур, 46), Дюмфрис (Росарио, 46), Стротман (Л.де Йонг, 73), ван де Бек (ван Анхолт, 61), Депай, Промес (Бергвайн, 73), Данджума (Вилхена, 61)Предупреждения: Боята, 82. Вилхена, 84. Хатебур, 90+1
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