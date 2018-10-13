Шубенков не понимает критики разгульной жизни Кокорина и Мамаева

Российский легкоатлетподелился мнением о поступке нападающего «Зенита»и полузащитника «Краснодара»

Кокорин и Мамаев в компании своих друзей стали участниками нападения на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем — на директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Суд арестовал их до 8 декабря.

«Мы во многих аспектах жизни как зависли на перепутье, так и висим до сих пор. Спорт тому — хороший пример: у нас и господдержка роскошная, и свобода предпринимательства — соревнуйся где хочешь.

Но раз у нас на дворе капитализм, то я совершенно не понимаю критики разгульной жизни Кокорина и Мамаева — это если брать вечеринку в Монако. Люди тратят честно заработанные деньги, как хотят и куда хотят. Хотят дебоширить, оскорблять и бить других людей — это уже явно перебор, но для этого есть контролирующие структуры.

А "вот просто по-человечески" обидно мне даже не за деньги, которые крутятся в том бизнесе, а за все то внимание, которым футболисты с лихвой одарены, в том числе со стороны болельщиков. Наверное, в нашей системе это кому-то нужно. А кому, я не знаю», — цитирует Шубенкова «Чемпионат». 0