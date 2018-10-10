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    «Урал» готов подписать Кокорина и Мамаева свободными агентами

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    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал скандал с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, а также заявил, что клуб был был готов подписать их свободными агентами.

    Григорий Иванов
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    «Не согласен с высказыванием главы РПЛ Сергея Прядкина, что ни один клуб не станет подписывать Кокорина и Мамаева. Ребята всю жизнь отдали футболу. Даже если их сейчас накажут по уголовной статье, почему их отлучать от спорта на всю жизнь? Они же не на поле все это совершили.

    Их должны наказать по букве закона, то, что Кокорин и Мамаев делают на записях с видеокамер — очень нехорошо, но лишать людей профессии… Пусть искупают свою вину игрой», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

    «Взяли бы мы их свободными агентами? Сергей Геннадьевич же сказал, что уверен на 99 процентов. Наверное, мы — этот тот самый один процент», — добавил Иванов.

    Напомним, Кокорин и Мамаев напали на чиновника Дениса Пака в одной из московских кофеин. За несколько часов до этого футболисты с компанией избили водителя ведущей «Первого канала».

    «Краснодар» ранее заявил о намерении расторгнуть контракт с Мамаевым, а «Зенит» готов наказать Кокорина. 0

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