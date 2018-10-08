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    МВД возбудило уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева

    Между тем Скандалы Краснодар Зенит
    МВД возбудило уголовное дело в отношении форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, напавших на чиновника Минпромторга Дениса Пака, по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои».

    Александр Кокорин и Павел Мамаев
    Александр Кокорин и Павел Мамаев
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    «По результатам проверки информации по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе г. Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ "Побои".

    Как было установлено сотрудниками полиции, между гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов.

    В настоящее время организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие данного преступления.

    Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

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