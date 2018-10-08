МВД возбудило уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева

МВД возбудило уголовное дело в отношении форварда «Зенита»и полузащитника «Краснодара», напавших на чиновника Минпромторга, по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои».

«По результатам проверки информации по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе г. Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ "Побои".

Как было установлено сотрудниками полиции, между гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов.

В настоящее время организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие данного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Напомним, инцидент произошёл сегодня утром, 8 октября, в одной из кофеен в Москве. 0