ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси спасает «Барселону» от еще большего паденияЕдинственная надежда «Барселоны» — Месси
  • 19:36
    • РФС сделал заявление по поводу инцидента с участием Кокорина и Мамаева
  • 19:21
    • Ерохин из-за травмы пропустит матчи Лиги наций
  • 19:05
    • Защитник «Адмирала» дисквалифицирован на 15 матчей
  • 17:06
    • СМИ: Кокорин и Мамаев избили чиновника в Москве
  • 16:41
    • «Зенит» вошел в топ-20 самых посещаемых клубов в мире
    Все новости спорта

    РФС сделал заявление по поводу инцидента с участием Кокорина и Мамаева

    Между тем Скандалы РПЛ Футбол России Краснодар Зенит РФС Календарь РФПЛ
    Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал тот факт, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в ресторане избили директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ.

    Павел Мамаев
    Павел Мамаев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Контракты игроков сборной и РФС предусматривают очень жёсткие санкции, если нарушается режим и наносится урон имиджу футбола. Кокорин и Мамаев не в сборной и сейчас не имеют к ней никакого отношения. Наша команда ведёт подготовку к ближайшим матчам со Швецией и Турцией в здоровой атмосфере. Не могу представить, чтобы люди, дарившие нам праздник на чемпионате мира, позволили себе подобное», — цитирует Анохина «Чемпионат».

  • СМИ: Кокорин и Мамаев избили чиновника в Москве
  • Читайте по теме

    • Ранее в Минпромторге подтвердили информацию телеграм-канала Mash, согласно которой сегодня в драке с футболистами пострадал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак. В то же время в Минпромторге добавили, что пострадал не только Пак, но генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 1

  • Доставка в:
  • По теме
  • Удар по репутации и кошельку. У Роналду проблемы из-за обвинения в изнасиловании
  • 06/10/2018 в 14:24
    •
  • Прогноз
  • «Коламбус» — «Колорадо»
  • 2.01
  • Послезавтра в 02:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Анахайм» может продлить серию побед в игре с «Детройтом»
  • «Анахайм» — «Детройт». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Авангард» может обыграть «Салават Юлаев» на выезде
  • «Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Бобровский и Варламов помогут «Коламбусу» и «Колорадо» сыграть без обилия голов
  • «Коламбус» — «Колорадо». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Арсенал» уничтожил соперника Футбол Фанаты наслаждаются «Арсеналом». Команда растет без груза ответственностиРазгромная победа «Арсенала» над «Фулхэмом» в восьмом туре АПЛ подарила лондонским болельщикам самые разнообразные эмоции 14:260
  • 13:33
    • «Анжи» обратился к ЦСКА с просьбой поменяться кругами
  • 13:19
    • Названы лучшие игроки пятой недели КХЛ
  • 13:07
    • Матч сборных России и Швеции рассудят арбитры из Италии
    Илья Ковальчук Хоккей НХЛ. Первые очки Ковальчука, дебютный гол СвечниковаРезультаты матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 08:590
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Баталии в КХЛ и НХЛ
  • 4.37
    •
  • 18:02
    • Павлюченкова — во втором круге турнира в Линце
  • 17:49
    • Дзюба поставил Акинфеева в один ряд с Яшиным
  • 17:34
    • Четыре футболиста не участвуют в тренировке сборной России
    «Горожане» сдержали «Красных» Футбол «МанСити» проявил гибкость против устающего «Ливерпуля»Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 02:030
  • 11:44
    • Стала известна первая пятерка претендентов на «Золотой мяч»
  • 10:13
    • Свечников признан лучшим игроком матча «Каролины»
  • 09:47
    • Медведев обошел Хачанова в рейтинге ATP
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие