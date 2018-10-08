РФС сделал заявление по поводу инцидента с участием Кокорина и Мамаева

Вице-президент РФСпрокомментировал тот факт, что нападающий «Зенита»и полузащитник «Краснодара»в ресторане избили директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ.

«Контракты игроков сборной и РФС предусматривают очень жёсткие санкции, если нарушается режим и наносится урон имиджу футбола. Кокорин и Мамаев не в сборной и сейчас не имеют к ней никакого отношения. Наша команда ведёт подготовку к ближайшим матчам со Швецией и Турцией в здоровой атмосфере. Не могу представить, чтобы люди, дарившие нам праздник на чемпионате мира, позволили себе подобное», — цитирует Анохина «Чемпионат».

Ранее в Минпромторге подтвердили информацию телеграм-канала Mash, согласно которой сегодня в драке с футболистами пострадал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак. В то же время в Минпромторге добавили, что пострадал не только Пак, но генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 1