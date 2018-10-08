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    СМИ: Кокорин и Мамаев избили чиновника в Москве

    Между тем Происшествия Светская жизнь Скандалы Зенит Краснодар Футбол России
    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили человека в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин
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    Инцидент случился в одном из городских кафе, куда футболисты пришли позавтракать.

    Сотрудники заведения предположили, что игроки находятся под действием наркотиков или алкоголя, так как вели себя неадекватно и слишком шумно.

    Один из посетителей сделал Кокорину и Мамаеву замечание, вызвав агрессивную реакцию со стороны игроков и их друзей. Утверждается, что Кокорин и Мамаев приняли участие в избиении посетителя, в том числе бросая в него стулья. Позднее выяснилось, что пострадавший является московским чиновником.

    В десятом туре чемпионата России «Зенит» встречался с «Краснодаром». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу питерцев. 0

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