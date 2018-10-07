Семин: «Локомотив» не сдается и двигается дальше

Главный тренер «Локомотива»после победы над ЦСКА (1:0) остался доволен характером команды и недоволен судейством.

«Нас очень много критиковали в последнее время. Иногда критика была справедливой. ЦСКА же, наоборот, хвалили. Поэтому к матчу команды подошли в разном настроении.

Я благодарен ребятам за самоотдачу и игру, которую они показали, несмотря на ошибки арбитра — незасчитанный гол, удаление Эдера, также арбитр не удалил Облякова в эпизоде с Чорлукой, хотя даже боковой судья передал, что был фол и нужно показывать карточку. Мы из этой ситуации выбрались. "Локомотив" не сдается и двигается дальше.

Чем объяснить удаление Эдера? Он не коснулся соперника — посмотрите повтор. Давайте сделаем, как в Европе. Если бы арбитр отошел на 30 секунд и посмотрел повтор, мы бы сейчас говорили о футболе, а не о судействе.

Команда выиграла, все довольны. Нужно и Хеведеса, и Чорлуку поздравить — он пробил пяткой. А можно поздравить и всю команду, которая шла вперед вдесятером. Значит, есть уверенность и характер. На мой взгляд, это один из лучших матчей. Был хороший отрезок в Турции, неплохо сыграли тайм с "Шальке", на затем провалы. А здесь оба тайма хорошие», — приводит слова Семина официальный сайт «Локомотива». 0