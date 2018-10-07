ЦСКА — «Локомотив»: счет 0:1, обзор голов

Московское дерби, которое прошло на «ВЭБ-Арене», завершилось со счетом 0:1.
С 65-й минуты «железнодорожники» играли в меньшинстве из-за удаления Эдера, который умудрился заработать две желтые карточки в течение девяти минут.
Несмотря на это, подопечные Юрия Семина не забывали об атаках, и в одном из эпизодов на 88-й минуте смогли отличиться. Мануэл Фернандеш выполнил навес с углового, Игорь Денисов зацепился за мяч и отдал его Ведрану Чорлуке, удар хорвата пяткой пришелся в защитника, но сфера отскочила к Бенедикту Хеведесу, который нанес мощный удар под перекладину.
В турнирной таблице ЦСКА занимает шестое место (16 очков), а «Локомотив» — седьмое (15 очков).
В следующем туре ЦСКА сыграет с «Анжи» в Каспийске, а «Локомотив» на своем поле примет «Ростов». 0