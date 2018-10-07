ЦСКА — «Локомотив»: счет 0:1, обзор голов

потерпел поражение отв домашнем матче десятого тура российской Премьер-лиги.

Московское дерби, которое прошло на «ВЭБ-Арене», завершилось со счетом 0:1.

С 65-й минуты «железнодорожники» играли в меньшинстве из-за удаления Эдера, который умудрился заработать две желтые карточки в течение девяти минут.

Несмотря на это, подопечные Юрия Семина не забывали об атаках, и в одном из эпизодов на 88-й минуте смогли отличиться. Мануэл Фернандеш выполнил навес с углового, Игорь Денисов зацепился за мяч и отдал его Ведрану Чорлуке, удар хорвата пяткой пришелся в защитника, но сфера отскочила к Бенедикту Хеведесу, который нанес мощный удар под перекладину.

Чемпионат России. 10-й тур ЦСКА — «Локомотив» — 0:1 (0:0) Гол: 0:1 — 88 ХеведесЦСКА: Акинфеев, Чернов, Родриго Бекао, Фернандес, Набабкин (Ефремов, 90+1), Влашич, Бийол (Сигурдссон, 71), Обляков, Ахметов (Жамалетдинов, 82), Дзагоев, Чалов«Локомотив»: Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Крыховяк, Денисов, Баринов, Миранчук (Тарасов, 90+3), Фернандеш (Миранчук Ан., 90+3), ЭдерПредупреждения: Обляков (27), Эдер (56), Чорлука (66), Крыховяк (70), Чернов (84), Денисов (90+5)Удаление: Эдер (65)

В турнирной таблице ЦСКА занимает шестое место (16 очков), а «Локомотив» — седьмое (15 очков).

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Анжи» в Каспийске, а «Локомотив» на своем поле примет «Ростов». 0