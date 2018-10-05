«Яблонец» вырвал ничью в матче с киевским «Динамо»

Киевскоесыграли в матче второго тура группового этапа Лиги Европы — 2:2.

Автором первого гола стал хавбек украинской команды Виктор Цыганков, отличившийся на 8-й минуте после передачи защитника Николая Морозюка. До перерыва полузащитник Денис Гармаш удвоил преимущество киевлян. Во втором тайме хозяева забили дважды — мячи на свой счет записали защитник Давид Говорка и хавбек Михал Травник.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице группы К, «Яблонец» — четвертое. Лидирует «Астана», которая ранее обыграла «Ренн» (2:0).

В следующем туре киевская команда на выезде сыграет с французским «Ренном», чешский клуб дома встретится с «Астаной». 0