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    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Хэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Брайтон энд Хоув Альбион — Вест Хэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (05.10.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Вест Хэм Календарь АПЛ
    В 22:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Хэм».

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    Составы команд:

    «Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Бруно Сальтор, G.Bong, Шейн Даффи, Льюис Данк, Beram Kayal, A.Knockaert, Alireza Jahanbakhsh, Соломон Марч, Дэви Проппер, Гленн Мюррей.

    «Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Fabian Balbuena, Пабло Сабалета, Issa Diop, Артур Масуаку, Фелипе Андерсон, Pedro Obiang, Марк Нобл, Андрей Ярмоленко, Declan Rice, Марко Арнаутович.

    Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Хэм» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Брайтон энд Хоув Альбион» со счетом 3:0. 0

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