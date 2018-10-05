Брайтон энд Хоув Альбион — Вест Хэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (05.10.2018)

Составы команд:
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Бруно Сальтор, G.Bong, Шейн Даффи, Льюис Данк, Beram Kayal, A.Knockaert, Alireza Jahanbakhsh, Соломон Марч, Дэви Проппер, Гленн Мюррей.
«Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Fabian Balbuena, Пабло Сабалета, Issa Diop, Артур Масуаку, Фелипе Андерсон, Pedro Obiang, Марк Нобл, Андрей Ярмоленко, Declan Rice, Марко Арнаутович.
Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Хэм» 3:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Брайтон энд Хоув Альбион» со счетом 3:0. 0