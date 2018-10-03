Тоттенхэм — Барселона. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (03.10.2018)

Составы команд:
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Киран Триппьер, Тоби Алдервейрелд, Davinson Sanchez, Бэн Дэвис, Сон Хын Мин, Harry Winks, Эрик Ламела, Виктор Ваньяма, Лукас Моура, Гарри Кейн.
«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Нелсинью, Жерар Пике, Clement Lenglet, Хорди Альба, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Arthur, Филиппе Коутиньо, Луис Суарес, Лионель Месси.
Предыдущий матч соперников: «Барселона» — «Тоттенхэм» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Барселона» со счетом 0:2. 0