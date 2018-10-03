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    «Тоттенхэм» — «Барселона». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Тоттенхэм — Барселона. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (03.10.2018)

    Лига чемпионов Тоттенхэм Барселона Календарь Лиги чемпионов
    В 22:00 в матче группы B Лиги чемпионов начнётся матч «Тоттенхэм» — «Барселона».

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    Составы команд:

    «Тоттенхэм»: Уго Льорис, Киран Триппьер, Тоби Алдервейрелд, Davinson Sanchez, Бэн Дэвис, Сон Хын Мин, Harry Winks, Эрик Ламела, Виктор Ваньяма, Лукас Моура, Гарри Кейн.

    «Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Нелсинью, Жерар Пике, Clement Lenglet, Хорди Альба, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Arthur, Филиппе Коутиньо, Луис Суарес, Лионель Месси.

    Предыдущий матч соперников: «Барселона» — «Тоттенхэм» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Барселона» со счетом 0:2. 0

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