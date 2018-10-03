«Боруссия» Д — «Монако»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Александр Головин
Goal.com
«Боруссия» Д: Бюрки, Аканджи, Диалло, Пишчек, Загаду, Санчо, Дилэйни, Вольф, Витцель, Ройс, Пако Алькасер.
«Монако»: Бенальо, Глик, Жемерсон, Сидибе, Раджи, Силла, Тилеманс, Ахолу, Головин, Хенрихс, Фалькао.
Игра начнется в 22:00 на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Главный арбитр — Алексей Кульбаков (Гомель, Белоруссия).
Коэффициенты на матч: 1.35 — 5.00 — 8.00. Эксперты LiveSport.Ru предлагают сделать ставку с коэффициентом 4.50.
За ходом матча, текущими коэффициентами и статистикой можно следить тут. 0