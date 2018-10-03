«Боруссия» Дортмунд — «Монако». Прогноз и ставки на матч ЛЧ 3 октября 2018 года

«Боруссия» Дортмунд 3 октября примет «Монако» в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Поединок начнется в 22:00 по Москве. Прогноз на «Боруссия» Дортмунд — «Монако».

«Боруссия» Дортмунд

В первом же туре группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» подтвердила свой статус претендента на выход в 1/8 финала.

Подопечные Люсьена Фавра сумели на выезде одолеть «Брюгге» с минимальным счетом благодаря точному удару от Кристиана Пулишича за пять минут до конца основного времени.

На сегодня «Шмели» могут быть довольны тем, как для них начался этот сезон. Начиная с первых официальных матчей они не знают поражений в восьми матчах при двух ничьих, что позволяет команде лидировать в чемпионате Германии.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Грядущего соперника немецкого клуба должно тревожить то, как мощно «Дортмунд» проводит домашние поединки текущей кампании. Каждый из трех оппонентов в лице «РБ Лейпцига», «Айнтрахта» и «Нюрнберга», которые пока наносили ему визит, не просто проигрывали, а терпели разгромные поражения — 1:4, 1:3, 0:7 соответственно.

«Монако»

В стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов «Монако» уступил на своем поле «Атлетико» со счетом 1:2. Этим княжеский клуб только подтвердил мысли о том, что переживающему кризис вице-чемпиону Франции будет тяжело рассчитывать в этом сезоне на выход в 1/8 финала.

Проблемы коллектива начались еще в Суперкубке Франции, где подопечные Леонарду Жардима потерпели уж слишком крупное поражение от ПСЖ со счетом 0:4.

Гостевая уверенная победа в первом туре Лиги 1 над «Нантом» (3:1), казалось, стала свидетельством того, что не все так плохом монегаскском княжестве, но в действительно она оказалась лишь иллюзией положительной ситуации в коллективе.

Во втором матче домашнего первенства «Монако» на своем поле не сумел обыграть «Лилль» (0:0), а затем и вовсе уступил в гостях «Бордо» (1:2), после этого случилось еще одно фиаско — в домашних стенах, от «Марселя» (2:3).

Эти поединки стали первыми тремя в дальнейшей безвыигрышной серии во всех турнирах, которая достигла уже восьми матчей, из-за чего клуб оказался на 18-й строчке (а это уже переходные матчи за право выступать в Лиге 1), как раз над зоной вылета.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33, тогда как успех гостей оценивается в 8,50, а ничья — в 5,25.

С учетом разницы в нынешней силе команд, а также домашней форме хозяев, рекомендуем ставить на то, что «Боруссия» выиграет, и в матче будет пять или более голов за 4,50. 0