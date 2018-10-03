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    Отстанет ли «Дортмунд» от «Атлетико»?

    «Боруссия» Дортмунд — «Монако». Прогноз и ставки на матч ЛЧ 3 октября 2018 года

    Лига чемпионов Боруссия Д Футбол Германии Монако Футбол Франции
    Прогноз на «Боруссия» Дортмунд — «Монако»
    «Боруссия» лидирует в Бундеслиге
    «Боруссия» Дортмунд 3 октября примет «Монако» в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Поединок начнется в 22:00 по Москве. Прогноз на «Боруссия» Дортмунд — «Монако».
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    «Боруссия» Дортмунд

    В первом же туре группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» подтвердила свой статус претендента на выход в 1/8 финала.

    Подопечные Люсьена Фавра сумели на выезде одолеть «Брюгге» с минимальным счетом благодаря точному удару от Кристиана Пулишича за пять минут до конца основного времени.

    На сегодня «Шмели» могут быть довольны тем, как для них начался этот сезон. Начиная с первых официальных матчей они не знают поражений в восьми матчах при двух ничьих, что позволяет команде лидировать в чемпионате Германии.

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    Грядущего соперника немецкого клуба должно тревожить то, как мощно «Дортмунд» проводит домашние поединки текущей кампании. Каждый из трех оппонентов в лице «РБ Лейпцига», «Айнтрахта» и «Нюрнберга», которые пока наносили ему визит, не просто проигрывали, а терпели разгромные поражения — 1:4, 1:3, 0:7 соответственно.

    «Монако»

    В стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов «Монако» уступил на своем поле «Атлетико» со счетом 1:2. Этим княжеский клуб только подтвердил мысли о том, что переживающему кризис вице-чемпиону Франции будет тяжело рассчитывать в этом сезоне на выход в 1/8 финала.

    Проблемы коллектива начались еще в Суперкубке Франции, где подопечные Леонарду Жардима потерпели уж слишком крупное поражение от ПСЖ со счетом 0:4.

    Гостевая уверенная победа в первом туре Лиги 1 над «Нантом» (3:1), казалось, стала свидетельством того, что не все так плохом монегаскском княжестве, но в действительно она оказалась лишь иллюзией положительной ситуации в коллективе.

  • «Монако» переживает плановый кризис
  • Что случилось с командой?
  • 26/09/2018

    • Во втором матче домашнего первенства «Монако» на своем поле не сумел обыграть «Лилль» (0:0), а затем и вовсе уступил в гостях «Бордо» (1:2), после этого случилось еще одно фиаско — в домашних стенах, от «Марселя» (2:3).

    Эти поединки стали первыми тремя в дальнейшей безвыигрышной серии во всех турнирах, которая достигла уже восьми матчей, из-за чего клуб оказался на 18-й строчке (а это уже переходные матчи за право выступать в Лиге 1), как раз над зоной вылета.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33, тогда как успех гостей оценивается в 8,50, а ничья — в 5,25.

    С учетом разницы в нынешней силе команд, а также домашней форме хозяев, рекомендуем ставить на то, что «Боруссия» выиграет, и в матче будет пять или более голов за 4,50. 0

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