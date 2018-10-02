ЛЧ. «МанСити» одолел «Хоффенхаймом», ЦСКА принимает «Реал»

Во вторник, 2 октября, в Европе пройдет первая порция матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Бавария» — «Аякс»

2 октября, 22:00 мск

АЕК — «Бенфика»

2 октября, 22:00 мск

«Хоффенхайм» — «Манчестер Сити» 1:2

«Манчестер Сити» одержал победу над «Хоффенхаймом» в выездном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы F, которая прошла в Германии, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Немецкая команда открыла счет уже на 44-й секунде встречи, когда Керем Демирбай сделал классную разрезную передачу, а Исак Бельфодиль реализовал выход один на один с вратарем. Для «горожан» этот гол стал самым быстрым пропущенным в турнире за всю историю.

Подопечные Пепа Гвардиолы отыгрались спустя шесть минут. Давид Сильва сделал классную передачу в штрафную на Лероя Сане, тот прострелил в направлении Серхио Агуэро, аргентинец выцарапал мяч у защитников и точно пробил в ближний угол.

На 15-й минуте отличный шанс упустил Рахим Стерлинг, который после выхода на убойную позицию пробил прямо во вратаря.

Дубль мог оформить Агуэро на 32-й минуте, однако не попал в створ ворот с пределов штрафной площади.

Во втором тайме «Манчестер Сити» тоже владел ощутимым преимуществом, но долгое время не мог забить второй гол, поскольку немецкая команда довольно грамотно оборонялась.

И все же на 87-й минуте чемпионы Англии добились своего. Бернарду Силва прострелил с левого фланга, Штефан Пош не стал сразу выбивать мяч, подарив его Давиду Сильве, который молниеносно воспользовался своим шансом и пробил точно в цель.

После двух сыгранных туров «Манчестер Сити» набрал три очка, а «Хоффенхайм» — одно.

Лига чемпионов. Групповой этап. 2-й тур «Хоффенхайм» — «Манчестер Сити» — 1:2 (1:1) Голы: 1:0 — 1 Бельфодиль, 1:1 — 7 Агуэро, 1:2 — 87 Сильва«Хоффенхайм»: Бауманн, Акпогума, Хогма, Кадержабек, Пош, Гриллич (Битенкур, 82), Демирбай (Хак, 89), Бренет, Салаи (Крамарич, 54), Жоэлинтон, Бельфодиль«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди (Стоунз, 64), Лапорт, Уокер, Компани, Фернандиньо, Гюндоган (Бернарду Силва, 68), Стерлинг (Марез, 75), Сильва, Сане, АгуэроПредупреждения: Отаменди (12), Фернандиньо (36), Демирбай (57), Уокер (66), Агуэро (90+4)

«Лион» — «Шахтер»

2 октября, 22:00 мск

ЦСКА — «Реал»

2 октября, 22:00 мск

«Рома» — «Виктория»

2 октября, 22:00

«Ювентус» — «Янг Бойз» 3:0

Туринский «Ювентус» одержал крупную победу над «Янг Бойз» в матче второго тура Лиги чемпионов со счетом 3:0.

Все три мяча в игре забил форвард хозяев Пауло Дибала.

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Счет в игре был открыт уже на 5-й минуте. Бонуччи с центра поля отдал пас в штрафную, где Дибала в одно касание отправил мяч в дальний угол.

Второй гол был забит на 33-й минуте. Матюиди мощно пробил по воротам, вратарь отбил мяч перед собой. Дибала первым оказался у мяча и отправил его мимо вратаря.

Хет-трик был оформлен за 20 минут до конца игры. Куадрадо прострелил вдоль ворот, Дибала сумел замкнуть передачу точным ударом. 3:0.

Швейцарцы доигрывали матч вдесятером — главный арбитр встречи Сергей Карасев за 78-й минуте показал вторую желтую карточку Али Камаре за отмашку по лицу Дибалы.

Напомним, Криштиану Роналду не принимал участия в матче из-за дисквалификации.

«Ювентус» набрал 6 очков в двух матчах и лидирует в группе H. У «Янг Бойз» второе поражение подряд.

В следующем туре «Ювентус» отправится в Манчестер, а «Янг Бойз» дома примет «Валенсию». Матчи пройдут 23 октября.

Лига чемпионов. Групповой этап. 2-й тур «Ювентус» — «Янг Бойз» — 3:0 (2:0) Голы: 1:0 — 5 Дибала, 2:0 — 33 Дибала, 3:0 — 69 Дибала«Ювентус»: Шченсны, Бонуччи, Бенатия, Алекс Сандро, Бардзальи, Пьянич (Хедира, 70), Куадрадо, Матюиди (Джан, 46), Бернардески, Манджукич (Кин, 78), Дибала«Янг Бойз»: фон Балльмос, фон Берген, Камара, Бенито, Шик, Соу, Саного (Лаупер, 46), Бертоне, Фасснахт (Ассале, 71), Сулеймани (Нгамале, 70), ОароПредупреждения: Бертоне (24), Саного (41), Камара (75)Удаление: Камара (78)

«Манчестер Юнайтед» — «Валенсия»

2 октября, 22:00 мск