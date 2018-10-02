ЛЧ. «МанСити» одолел «Хоффенхаймом», ЦСКА принимает «Реал»

«Бавария» — «Аякс»
2 октября, 22:00 мск
АЕК — «Бенфика»
2 октября, 22:00 мск
«Хоффенхайм» — «Манчестер Сити» 1:2
«Манчестер Сити» одержал победу над «Хоффенхаймом» в выездном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча группы F, которая прошла в Германии, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Немецкая команда открыла счет уже на 44-й секунде встречи, когда Керем Демирбай сделал классную разрезную передачу, а Исак Бельфодиль реализовал выход один на один с вратарем. Для «горожан» этот гол стал самым быстрым пропущенным в турнире за всю историю.
Подопечные Пепа Гвардиолы отыгрались спустя шесть минут. Давид Сильва сделал классную передачу в штрафную на Лероя Сане, тот прострелил в направлении Серхио Агуэро, аргентинец выцарапал мяч у защитников и точно пробил в ближний угол.
На 15-й минуте отличный шанс упустил Рахим Стерлинг, который после выхода на убойную позицию пробил прямо во вратаря.
Дубль мог оформить Агуэро на 32-й минуте, однако не попал в створ ворот с пределов штрафной площади.
Во втором тайме «Манчестер Сити» тоже владел ощутимым преимуществом, но долгое время не мог забить второй гол, поскольку немецкая команда довольно грамотно оборонялась.
И все же на 87-й минуте чемпионы Англии добились своего. Бернарду Силва прострелил с левого фланга, Штефан Пош не стал сразу выбивать мяч, подарив его Давиду Сильве, который молниеносно воспользовался своим шансом и пробил точно в цель.
После двух сыгранных туров «Манчестер Сити» набрал три очка, а «Хоффенхайм» — одно.
«Лион» — «Шахтер»
2 октября, 22:00 мск
ЦСКА — «Реал»
2 октября, 22:00 мск
«Рома» — «Виктория»
2 октября, 22:00
«Ювентус» — «Янг Бойз» 3:0
Туринский «Ювентус» одержал крупную победу над «Янг Бойз» в матче второго тура Лиги чемпионов со счетом 3:0.
Все три мяча в игре забил форвард хозяев Пауло Дибала.
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Счет в игре был открыт уже на 5-й минуте. Бонуччи с центра поля отдал пас в штрафную, где Дибала в одно касание отправил мяч в дальний угол.
Второй гол был забит на 33-й минуте. Матюиди мощно пробил по воротам, вратарь отбил мяч перед собой. Дибала первым оказался у мяча и отправил его мимо вратаря.
Хет-трик был оформлен за 20 минут до конца игры. Куадрадо прострелил вдоль ворот, Дибала сумел замкнуть передачу точным ударом. 3:0.
Швейцарцы доигрывали матч вдесятером — главный арбитр встречи Сергей Карасев за 78-й минуте показал вторую желтую карточку Али Камаре за отмашку по лицу Дибалы.
Напомним, Криштиану Роналду не принимал участия в матче из-за дисквалификации.
«Ювентус» набрал 6 очков в двух матчах и лидирует в группе H. У «Янг Бойз» второе поражение подряд.
В следующем туре «Ювентус» отправится в Манчестер, а «Янг Бойз» дома примет «Валенсию». Матчи пройдут 23 октября.