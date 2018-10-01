Карпин: «Спартак» не играет? А что тут удивительного?

Главный тренер «Ростова»прокомментировал выездную победу над московским(1:0) в матче 9-го тура РПЛ.

«Сегодня "Спартак" впервые сыграл по новой схеме? Он же на кубок играл с этой схемой. А какая разница, как вы считаете?

План особо не меняется, только нападающие играют чуть-чуть по-другому. В остальном — это разговор на три часа. Мы неделю готовились, а вы хотите, чтобы я сейчас вам здесь рассказал.

"Спартак" удивил тем, что Зобнин и Фернанду играли в центральной зоне. В остальном то же самое практически.

Вспоминал ли фразу о "сбитом летчике"? Три очка мы взяли, вот и все. А фразу эту... каждый день вспоминаю и не сплю. Ну что за бред вы спрашиваете?

Результатом доволен. Действиями в обороне тоже. Игра в атаке не сказал бы что хорошая. Нервозность присутствовала, но это от большого желания, наверное.

Абсолютно ничего не скажу про "Спартак". Никаких вопросов. Смысл мне говорить? Я же не нахожусь в команде. Со стороны — есть хорошие футболисты.

Тактический разбор я уже проводил на телевидении, хватит. "Спартак" не играет? А что тут удивительного?

Что касается Паршивлюка в сборной — спросите это у Станислава Саламовича. При мне в "Спартаке" он играл в сборной.

Без мяча играем лучше, чем с мячом, сто процентов. В обороне всегда играть легче, чем в атаке. Разрушать всегда легче, чем создавать», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0