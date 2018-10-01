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    Адвокат: Акинфеев мог играть в любом клубе Европы

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    Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат прокомментировал решение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева завершить карьеру в национальной команде.

    Дик Адвокат
    Дик Адвокат
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    «Великолепный вратарь, который поддерживает свой высокий уровень даже несмотря на травмы. На мой взгляд, Акинфеев мог бы играть в любом клубе Европы.

    Почему же не уехал? Никогда не говорил с ним об этом, это не мое дело. Но я видел уровень — это топ. Мне жаль, что Игорь закончил выступать за сборную России, но я его понимаю.

    Трудно после стольких лет напряжения по-прежнему играть на два фронта. Тем более что Акинфеев и в сборной и в клубе — лидер.

    Как он отреагировал на то, что был запасным вратарем на крупном турнире? Знаете, не интересуюсь мнением игроков о своих решениях.

    Слава Малафеев — тоже отличный голкипер, и на тот момент я считал, что он готов лучше. Считаю, Малафеев провел турнир достойно. А с Акинфеевым у меня проблем никогда не было», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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