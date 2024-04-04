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    Забьют и те, и другие?!

    «Пюник» — «Ширак». Ставка (к. 2.99) и прогноз на футбол, чемпионат Армении, 4 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Пюник» — «Ширак»
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    «Пюник»
    В рамках 27-го тура чемпионата Армении 4 апреля пройдет матч «Пюник» — «Ширак». Начало — 15:00 (мск). «Пюник» — «Ширак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 04 Апреля 2024 года
    Пюник
  • Ереван
    •  Пюник 15:00 Ширак Ширак
  • Гюмри
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    «Пюник»

    Турнирное положение: «Пюник» привычно сражается за победу в чемпионате Армении. Сейчас команда пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Пюник» потерпел всего лишь 2 поражения в чемпионате. Да и пропускает лидер в среднем менее гола за матч.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Пюник» расписал мировую с «Ноа» (1:1).

    В пяти своих последних поединках «Пюник» выиграл 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    А вот до ничьей в «Ноа» команда выиграла дважды кряду. Да и весной игра «Пюника» не особо похожа на чемпионскую.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит достаточно монолитно. Правда, по очкам у «Пюника» равенство с «Ноа».

    Поединки против «Ширака» для команды проходят традиционно успешно. Из 5 последних очных встреч «Пюник» выиграл 3 раза при двух паритетах.

    И уж совсем очевидно, что «Пюник» постарается победить. Хозяева на две головы сильнее аутсайдера чемпионата.

    «Ширак»

    Турнирное положение: «Ширак» сейчас пытается избежать вылета из элитного дивизиона. На текущий момент команда находится на последнем 10 строчке турнирной таблицы.

    Да и вообще, «Ширак» лишь на 2 очка отстает от спасительной 8 позиции. Да и забивает команда реже всех в лиге: всего 22 мяча в 26 матчах.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела коллизию. «Ширак» дома минимально уступил «Арарат-Армении».

    А вот чуть ранее команда еще и уступила «Арарату» (0:2). Хотя до того «Ширак» имел трехматчевую победную серию.

    Между тем, «Ширак» явно способен на большее, нежели борьба за выживание. Да и турнирная ситуация для клуба некритична.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: В нынешнем своем состоянии команда способна подняться со дна таблицы. Вот только реализацию бы подтянуть!

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    Вот только «Ширак» выиграл всего 6 раз в чемпионате. Да и 16 поражений в 26 матчах — явно многовато…

    Между тем, «Ширак» давненько не обыгрывал «Пюник». Последняя виктория над оппонентом случилась более 3 лет назад.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и «Пюник», несмотря на лидерство, имеет ряд слабых сторон.

    Статистика для ставок

    • «Пюник» почти более 3 лет не проигрывает «Шираку»

    • «Ширак» имеет худшую атаку в лиге — 22 забитых мяча

    • «Пюник» не проигрывает уже 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 8.69, а победа оппонента — в скромные 12.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.42 и 2.75.

    Прогноз: «Пюник» явно сильнее аутсайдера, но и «Ширак» способен показать зубы.

    «Ширак» явно постарается поднатореть в плане реализации, да и «Пюник» отнюдь небезгрешен.

    Ставка: Обе забьют за 2.99.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.11

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    Ставка и прогноз на матч «Пюник» — «Ширак» с коэффициентом 2.99. Дата матча: 04.04.2024. Прогнозы на футбол. Забьют и те, и другие?!
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