В рамках 27-го тура чемпионата Армении 4 апреля пройдет матч «Пюник» — «Ширак». Начало — 15:00 (мск). «Пюник» — «Ширак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Пюник»

Турнирное положение: «Пюник» привычно сражается за победу в чемпионате Армении. Сейчас команда пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.

При этом «Пюник» потерпел всего лишь 2 поражения в чемпионате. Да и пропускает лидер в среднем менее гола за матч.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Пюник» расписал мировую с «Ноа» (1:1).

В пяти своих последних поединках «Пюник» выиграл 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 7.

А вот до ничьей в «Ноа» команда выиграла дважды кряду. Да и весной игра «Пюника» не особо похожа на чемпионскую.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: в последних матчах команда выглядит достаточно монолитно. Правда, по очкам у «Пюника» равенство с «Ноа».

Поединки против «Ширака» для команды проходят традиционно успешно. Из 5 последних очных встреч «Пюник» выиграл 3 раза при двух паритетах.

И уж совсем очевидно, что «Пюник» постарается победить. Хозяева на две головы сильнее аутсайдера чемпионата.

«Ширак»

Турнирное положение: «Ширак» сейчас пытается избежать вылета из элитного дивизиона. На текущий момент команда находится на последнем 10 строчке турнирной таблицы.

Да и вообще, «Ширак» лишь на 2 очка отстает от спасительной 8 позиции. Да и забивает команда реже всех в лиге: всего 22 мяча в 26 матчах.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела коллизию. «Ширак» дома минимально уступил «Арарат-Армении».

А вот чуть ранее команда еще и уступила «Арарату» (0:2). Хотя до того «Ширак» имел трехматчевую победную серию.

Между тем, «Ширак» явно способен на большее, нежели борьба за выживание. Да и турнирная ситуация для клуба некритична.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: В нынешнем своем состоянии команда способна подняться со дна таблицы. Вот только реализацию бы подтянуть!

Вот только «Ширак» выиграл всего 6 раз в чемпионате. Да и 16 поражений в 26 матчах — явно многовато…

Между тем, «Ширак» давненько не обыгрывал «Пюник». Последняя виктория над оппонентом случилась более 3 лет назад.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и «Пюник», несмотря на лидерство, имеет ряд слабых сторон.

Статистика для ставок

«Пюник» почти более 3 лет не проигрывает «Шираку»

«Ширак» имеет худшую атаку в лиге — 22 забитых мяча

«Пюник» не проигрывает уже 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 8.69, а победа оппонента — в скромные 12.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.42 и 2.75.

Прогноз: «Пюник» явно сильнее аутсайдера, но и «Ширак» способен показать зубы.

«Ширак» явно постарается поднатореть в плане реализации, да и «Пюник» отнюдь небезгрешен.

Ставка: Обе забьют за 2.99.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.11