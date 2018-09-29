Семин: Не только набрали три очка, но и хорошо сыграли в обороне и атаке

Главный тренер «Локомотива»поделился впечатлениями после победы над(2:0) в девятом туре РПЛ.

«Был баланс. И обороны, и атаки. Но во втором тайме. В первом играли немножко медленно в передачах, хотя контратаки хорошо блокировали.

"Ахмат" не имел больших возможностей. Хотя это сложная команда, сегодня играет иначе, агрессивнее. Мы сдвинулись с мертвой точки.

Не только набрали три очка, но и хорошо сыграли в обороне и атаке. Надеюсь, будет позитивное движение вперед.

Могу комментировать индивидуальные действия игроков. Но не здесь, а на разборе. Идову неплохо сыграл. Все выиграли, все молодцы. Выиграли — это мы. Проиграли — это они.

Есть время старта чемпионата. Мы начинали, пришли новые игроки, не работавшие с командой, игроки из сборной. Разная пауза без тренировок. Полноценной работы у команды не было.

Нужно время, определенное количество игр. Мне кажется, что сейчас каждый поработал и это определяет стабильность. Перед чемпионатом был разнобой.

Кто-то два дня тренировался, кто-то три, кто-то только приехал. Можно брать разных игроков, но если они не работали с командой, ты не добьёшься успехов.

Плюс не играли Фарфан, Рыбус, Денисов, Чорлука, Смолов. А они приехали за три дня до начала чемпионата. В этом была проблема.

Хочу сказать болельщикам: Подождите чуть-чуть, чтобы ребята набрали кондиции и почувствовали друг друга», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0