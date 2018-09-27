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    «Севилья» одержала крупную победу над «Реалом»

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    Мадридский «Реал» потерпел домашнее поражение от «Севильи» (0:3) в матче 6-го тура испанской Примеры.

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    Счет на 17-й минуте открыли хозяева. Хесус Навас прорвался справа в штрафную и прострелил на Андре Силву, который легко пробил в ближний угол, поймав Куртуа на противоходе.

    На 21-й минуте угловой «Реала» привёл к контратаке, Хесус Навас выскочил на ворота и пробил в Куртуа, отскок от которого пришёлся на Силву, который оформил дубль.

    На 39-й минуте мадридцы отбились от навеса с углового, но Франко Васкес вернул мяч в штрафную на Бен-Йеддела, который расстрелял ворота с нескольких метров.

    Примера. 6-й тур
    «Севилья» — «Реал» — 3:0 (3:0)
    Голы: Андре Силва, 17 (1:0). Андре Силва, 21 (2:0). Бен Йеддер, 39 (3:0)«Севилья»: Вацлик, Каррису, Гомес, Кьер, Хесус Навас, Сарабия, Банега (Меса, 90+1), Ф.Васкес, Арана (Нолито, 85), Бен Йеддер (Промес, 69), Андре Силва«Реал»: Куртуа, Начо (Л.Васкес, 59), Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич (Себальос, 70), Каземиру, Кроос, Бэйл, Бензема (Диас, 59), АсенсиоПредупреждения: Бэйл, 27. Ф.Васкес, 34. Кроос, 64. Модрич, 65. Банега, 74. Сарабия, 79. Диас, 87
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