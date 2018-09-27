«Севилья» одержала крупную победу над «Реалом»

Мадридскийпотерпел домашнее поражение от(0:3) в матче 6-го тура испанской Примеры.

Фрагмент матча twitter.com/realmadrid 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Счет на 17-й минуте открыли хозяева. Хесус Навас прорвался справа в штрафную и прострелил на Андре Силву, который легко пробил в ближний угол, поймав Куртуа на противоходе.

На 21-й минуте угловой «Реала» привёл к контратаке, Хесус Навас выскочил на ворота и пробил в Куртуа, отскок от которого пришёлся на Силву, который оформил дубль.

На 39-й минуте мадридцы отбились от навеса с углового, но Франко Васкес вернул мяч в штрафную на Бен-Йеддела, который расстрелял ворота с нескольких метров.