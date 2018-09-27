Прядкин ждет разрешения от международных органов на введение VAR

Президент РПЛрассказал, когда в чемпионате России планируется введение VAR.

«Это далеко не сиюминутный процесс. На данный момент есть ряд клубов, которые за свой счет готовы установить систему, но траты большие. Не все команды лиги смогут самостоятельно справиться с этой задачей.

Более того, есть письмо на имя Александра Алаева от большинства коллективов РПЛ с просьбой ускорить процесс. Однако нюансов много. Помимо технической установки, нужны кадры, необходимо обучить и переучить наших арбитров.

Ждем одобрения и разрешения от международных органов футбола, возможно, получим добро на проведение матчей в тестовом режиме. Но есть один нюанс. Перед жеребьевкой группового этапа еврокубков в Монако я общался с Роберто Розетти, возглавляющим судейский комитет УЕФА. Он четко объяснил мне, что вводить систему в России нужно на каждом стадионе.

Недопустимо, если "Краснодар" и "Спартак" установят VAR, а другие клубы оставят свои арены без нее. Следовательно, будут возникать вопросы с другими командами», — сказал Прядкин в интервью RT. 0