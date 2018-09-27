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    Прядкин ждет разрешения от международных органов на введение VAR

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    Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, когда в чемпионате России планируется введение VAR.

    Сергей Прядкин
    Сергей Прядкин
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    «Это далеко не сиюминутный процесс. На данный момент есть ряд клубов, которые за свой счет готовы установить систему, но траты большие. Не все команды лиги смогут самостоятельно справиться с этой задачей.

    Более того, есть письмо на имя Александра Алаева от большинства коллективов РПЛ с просьбой ускорить процесс. Однако нюансов много. Помимо технической установки, нужны кадры, необходимо обучить и переучить наших арбитров.

    Ждем одобрения и разрешения от международных органов футбола, возможно, получим добро на проведение матчей в тестовом режиме. Но есть один нюанс. Перед жеребьевкой группового этапа еврокубков в Монако я общался с Роберто Розетти, возглавляющим судейский комитет УЕФА. Он четко объяснил мне, что вводить систему в России нужно на каждом стадионе.

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    • Недопустимо, если "Краснодар" и "Спартак" установят VAR, а другие клубы оставят свои арены без нее. Следовательно, будут возникать вопросы с другими командами», — сказал Прядкин в интервью RT. 0

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