УЕФА анонсировал введение VAR в Лиге чемпионов

на своем официальном сайте анонсировал введение(VAR) в турнирах, проходящих под эгидой организации.

Системой можно будет пользоваться в Лиге чемпионов уже со следующего сезона. Кроме того, было решено, что система видеопомощи арбитрам также будет использоваться на Суперкубке УЕФА-2019.

Впоследствии УЕФА планирует использование VAR в финальной части Евро-2020, в Лиге Европы 2020/21 (начиная, со стадии группового этапа) и в финале Лиги Наций 2021 года.

«Мы уверены, что до введения системы видеопомощи арбитрам в августе 2019 года у нас будет достаточно времени для создания надежной системы и подготовки должностных лиц с целью обеспечения эффективной и успешной реализации VAR в Лиге чемпионов», — заявил президент УЕФА Александр Чеферин. 0