«Алавес» сыграл вничью с «Хетафе»

В матче 6-го тура чемпионата Испаниина своём поле сыграл вничью с— 1:1.

На 41-й минуте полузащитник «Алавеса» Ибай Гомес не смог реализовать пенальти.

В составе гостей гол на свой счёт записал полузащитник Амат Дьедиу, который отличился на 80-й минуте. В компенсированное время Хонатан Кальери сравнял счет.

Примера. 6-й тур «Алавес» — «Хетафе» — 1:1 (0:0) Голы: Ндиай, 80 (0:1). Кальери, 90+3 (1:1)Нереализованный пенальти: Ибаи Гомес, 41 (вратарь)«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте, Агиррегабирия, Брашанац, Вакасо (Гарсия, 62), Ибаи Гомес (Бурги, 80), Кальери, Собрино (Гвидетти, 73), ХониПредупреждения: Вакасо, 44. Арамбарри, 75. Хони, 82. Гарсия, 82. Брашанац, 89. Кабрера, 90+5

Ещё в одном матче тура, который проходил параллельно, «Вальядолид» на своём поле обыграл «Леванте» со счётом 2:1.