«Алавес» сыграл вничью с «Хетафе»

«Алавес»
twitter.com/Alaves
На 41-й минуте полузащитник «Алавеса» Ибай Гомес не смог реализовать пенальти.
В составе гостей гол на свой счёт записал полузащитник Амат Дьедиу, который отличился на 80-й минуте. В компенсированное время Хонатан Кальери сравнял счет.
Примера. 6-й тур
«Алавес» — «Хетафе» — 1:1 (0:0)
Голы: Ндиай, 80 (0:1). Кальери, 90+3 (1:1)Нереализованный пенальти: Ибаи Гомес, 41 (вратарь)«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте, Агиррегабирия, Брашанац, Вакасо (Гарсия, 62), Ибаи Гомес (Бурги, 80), Кальери, Собрино (Гвидетти, 73), ХониПредупреждения: Вакасо, 44. Арамбарри, 75. Хони, 82. Гарсия, 82. Брашанац, 89. Кабрера, 90+5
Ещё в одном матче тура, который проходил параллельно, «Вальядолид» на своём поле обыграл «Леванте» со счётом 2:1.
Примера. 6-й тур
«Вальядолид» — «Леванте» — 2:1 (0:0)
Голы: Постиго, 47 (0:1). Энес Унал, 50 (1:1). Начо Мартинес, 56 (2:1)«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Мойяно (Суарес, 82), Мичел, Рубен Алькарас, Вилья, Чоп (Борха, 75), Оскар Плано (Антоньито, 70), Энес Унал«Леванте»: Ойер Оласабаль, Педро Лопес (Саймон, 88), Луна, Постиго, Чема, Кампанья, Вукчевич, Барди, Рохер (Боатенг, 68), Моралес, Майораль (Хасон, 73)Предупреждения: Моралес, 22. Вукчевич, 41. Антоньито, 74. Кампанья, 90+6.