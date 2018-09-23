Семин: Продолжу работать в «Локомотиве» в обязательном порядке

Главный тренер «Локомотива»после поражения от(3:5) отметил, что не собирается покидать свой пост, и сказал, что недоволен своей командой.

«Намерен ли я и дальше продолжить работу на посту главного тренера "Локомотива"? В обязательном порядке.

Я бы не сказал, что мы в физическом плане уступали "Зениту", если говорить об игре в целом. Хотя тут нужно посмотреть статистику — кто какой объем работы сделал.

На мой взгляд, "Зенит" был просто более агрессивен в единоборствах. Особенно Дзюба. Он, конечно, выиграл практически все мячи в острых ситуациях.

Я по-прежнему считаю, что команда играет лучше. Определенные отрезки мы играем хорошо, но есть отрезки, когда мы выпадаем из игры — и в эти периоды проигрываем матчи.

Сегодня еще восьмой тур, передавать чемпионский пояс будем в мае месяце. А до этого еще очень много игр. По-моему, в этот период "Зенит" в прошлом году тоже был впереди нас на много очков.

Думаю, в период после чемпионского года было много факторов, которые, при подготовке к новому сезону, мы неправильно учли или не учли вовсе. Поэтому так тяжело мы входим и достаточно сложно дается игра.

Есть определенный дисбаланс, но это часто так бывает — после успеха нужна трезвая голова, нужно больше работать. Вот и все.

Почему вы так решили, что это последний матч Тарасова? Я бы так не сказал. У каждого игрока бывают определенные неудачи. Еще раз повторю — у второй желтой карточки сложный момент, он играл-то в принципе по-футбольному.

Доволен я должен быть командой, а командой я недоволен, потому что мы проиграли. Думаю, у Смолова есть резерв, чтобы принести большую пользу команде», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0