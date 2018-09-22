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    «Реймс» — «Дижон»: онлайн-трансляция начнется в 21:00

    Реймс — Дижон: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.09.2018)

    Лига 1 Футбол Франции Реймс Дижон Календарь Лиги 1
    В 21:00 в Лиге 1 начнётся матч «Реймс» — «Дижон».

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    Последний матч между собой: «Реймс» — «Дижон» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Реймс»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Реймс» — «Дижон». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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