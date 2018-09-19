«Црвена Звезда» — «Наполи»: счет матча 0:0, обзор

Фрагмент матча
twitter.com/sscnapoli
Во втором тура «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Наполи», а ПСЖ дома примет «Црвену звезду». Оба матча пройдут 3 октября.
Лига чемпионов. Группа C
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Наполи» (Италия) — 0:0
«Црвена Звезда» (Сербия): Борьян, Родич, Савич, Стойкович, Дегенек, Крстичич, Йовичич (Йованчич, 56), Чаушич, Марин (Симич, 87), Бен Набуан, Боаки (Павков, 81)«Наполи» (Италия): Оспина, Альбиоль, Мариу Руй, Кулибали, Хюсай, Аллан (Мертенс, 61), Зелиньски (Хамшик, 75), Руис, Кальехон (Унас, 75), Инсинье, МиликПредупреждения: Аллан, 17. Крстичич, 37. Дегенек, 55. Альбиоль, 57. Милик, 90+2. Мариу Руй, 90+5