«Галатасарай» — «Локомотив»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Тренерский штабобъявил состав на гостевой матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с турецким

Встречу обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. Помогать ему будут лайнсмены Мауро Тонолини и Филиппо Мели. Дополнительные ассистенты рефери — Лука Банти и Массимилиано Иррати, четвёртым судьёй назначен Маттео Пассери.

«Локомотив»: Гилерме, Хёведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Идову, Крыховяк, И. Денисов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

Запасные: Коченков, Ротенберг, Лысов, Тарасов, Баринов, Ан. Миранчук, Эдер.

«Галатасарай»: Муслера, Азиз, Родригес, Дердьок, Белханда, Линнес, Донк, Ндиайе, Акбаба, Фернандо, Нагатомо.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Гарлатасараю». Коэффициент на его победу — 1,91, тогда как на успех «Локомотива» — 5,90. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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