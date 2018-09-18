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    «Галатасарай» — «Локомотив»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Лига чемпионов Локомотив Футбол России Галатасарай Календарь Лиги чемпионов
    Тренерский штаб «Локомотива» объявил состав на гостевой матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем».

    «Локомотив»
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    Встречу обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. Помогать ему будут лайнсмены Мауро Тонолини и Филиппо Мели. Дополнительные ассистенты рефери — Лука Банти и Массимилиано Иррати, четвёртым судьёй назначен Маттео Пассери.

    «Локомотив»: Гилерме, Хёведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Идову, Крыховяк, И. Денисов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

    Запасные: Коченков, Ротенберг, Лысов, Тарасов, Баринов, Ан. Миранчук, Эдер.

    «Галатасарай»: Муслера, Азиз, Родригес, Дердьок, Белханда, Линнес, Донк, Ндиайе, Акбаба, Фернандо, Нагатомо.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Гарлатасараю». Коэффициент на его победу — 1,91, тогда как на успех «Локомотива» — 5,90. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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