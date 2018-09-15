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    «Астон Вилла» не в состоянии платить Терри прежнюю зарплату

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    Главный тренер «Астон Виллы» Стив Брюс заявил, что финансовые условия являются основным препятствием на пути к тому, чтобы вновь подписать контракт с Джоном Терри.

    Джон Терри
    Джон Терри
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    Бывший капитан «Челси» и сборной Англии защищал цвета бирмингемцев в прошлом сезоне и летом оказался в статусе свободного агента.

    «Если бы могли себе позволить Терри, то с огромной радостью его приняли бы. Однако клуб не в состоянии платить футболисту зарплату уровня прошлого сезона. У нас не было возможности бороться с предложением из России», — приводит слова тренера birminghammail.co.

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