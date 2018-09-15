«Астон Вилла» не в состоянии платить Терри прежнюю зарплату

Главный тренерзаявил, что финансовые условия являются основным препятствием на пути к тому, чтобы вновь подписать контракт с

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Бывший капитан «Челси» и сборной Англии защищал цвета бирмингемцев в прошлом сезоне и летом оказался в статусе свободного агента.

«Если бы могли себе позволить Терри, то с огромной радостью его приняли бы. Однако клуб не в состоянии платить футболисту зарплату уровня прошлого сезона. У нас не было возможности бороться с предложением из России», — приводит слова тренера birminghammail.co.

Напомним, Терри был близок к подписанию контракта с московским «Спартаком», однако в последний момент трансфер сорвался. По словам футболиста, причиной стали семейные обстоятельства. 0