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    Газинский: Выхожу на новый уровень

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    Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский прокомментировал свою успешную игру в последних матчах.

    Юрий Газинский
    Юрий Газинский
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    «Три передачи в трёх последних матчах. Я думаю и надеюсь, что выхожу на новый уровень, хотелось бы в это верить. Я думаю, что та работа, которую мы выполняем и к чему стремимся, даёт свои плоды. Поэтому, возможно, и получается такой результат.

    Что касается моих кондиций, то в первую очередь я получил эмоциональный всплеск на чемпионате мира. Когда турнир закончился, было время отдохнуть и восстановиться, и с новыми силами в чемпионат. Пока, слава богу, с этим у меня никаких проблем нет», — сказал хавбек в интервью клубному телевидению.

    Также Газинский был назначен капитаном сборной в товарищеском матче с Чехией (5:1), так как травму получил форвард Артем Дзюба. 0

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