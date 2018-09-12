Газинский: Выхожу на новый уровень

Полузащитники сборнойпрокомментировал свою успешную игру в последних матчах.

«Три передачи в трёх последних матчах. Я думаю и надеюсь, что выхожу на новый уровень, хотелось бы в это верить. Я думаю, что та работа, которую мы выполняем и к чему стремимся, даёт свои плоды. Поэтому, возможно, и получается такой результат.

Что касается моих кондиций, то в первую очередь я получил эмоциональный всплеск на чемпионате мира. Когда турнир закончился, было время отдохнуть и восстановиться, и с новыми силами в чемпионат. Пока, слава богу, с этим у меня никаких проблем нет», — сказал хавбек в интервью клубному телевидению.

Также Газинский был назначен капитаном сборной в товарищеском матче с Чехией (5:1), так как травму получил форвард Артем Дзюба. 0