Марадона будет совмещать работу в Мексике и Белоруссии

Чемпион мира по футболу аргентинецбудет совмещать работу в мексиканском клубеи брестском, информирует сайт белорусского клуба.

«Согласно условиям контракта Диего Марадона может занимать должности в сторонних организациях… Таким образом, Марадона продолжает занимать должность председателя правления ФК "Динамо-Брест" (почетного президента "Динамо-Брест"), одновременно совмещая ее с должностью технического директора мексиканского футбольного клуба», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте брестского клуба.

Накануне пресс-служба «Дорадос де Синалоа» сообщила, что Марадона назначен в роли главного тренера команды. Напомним, в мае этого года Диего занял должность председателя правления брестского «Динамо». 0