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    Марадона будет совмещать работу в Мексике и Белоруссии

    Латинская Америка
    Чемпион мира по футболу аргентинец Диего Марадона будет совмещать работу в мексиканском клубе «Дорадос де Синалоа» и брестском «Динамо», информирует сайт белорусского клуба.

    Диего Марадона
    Диего Марадона
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    «Согласно условиям контракта Диего Марадона может занимать должности в сторонних организациях… Таким образом, Марадона продолжает занимать должность председателя правления ФК "Динамо-Брест" (почетного президента "Динамо-Брест"), одновременно совмещая ее с должностью технического директора мексиканского футбольного клуба», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте брестского клуба.

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    • Накануне пресс-служба «Дорадос де Синалоа» сообщила, что Марадона назначен в роли главного тренера команды. Напомним, в мае этого года Диего занял должность председателя правления брестского «Динамо». 0

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