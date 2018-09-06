Грузия победила Казахстан в первом матче в истории Лиги наций

Сборная Казахстана
KFF_Team
Автором первого гола в истории турнира стал полузащитник Георгий Чакветадзе, отличившийся на 69-й минуте.
Окончательный счет во встрече установил защитник хозяев Сергей Малый, отправивший мяч в ворота своей команды.
В составе победителей все 90 минут на поле провели одноклубник Андрея Аршавина по «Кайрату» Георгия Лория и защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия.
Лига наций D . Группа 1
Казахстан — Грузия — 0:2 (0:0)
Голы: Чакветадзе, 69 (0:1). Малый, 74 — в свои ворота (0:2)Казахстан: Казахстан: Лория, Наваловский, Кашия, Кверквелия, Какабадзе, Канкава, Меребашвили, Квеквескири, Казаишвили (Хочолава, 84), Чакветадзе (Окриашвили, 75), Квилитая (Гвилия, 65)Предупреждения: Наваловский, 6. Куат, 45+1