Грузия победила Казахстан в первом матче в истории Лиги наций

на выезде обыграла(2:0) в первом матче в истории Лиги наций.

Автором первого гола в истории турнира стал полузащитник Георгий Чакветадзе, отличившийся на 69-й минуте.

Окончательный счет во встрече установил защитник хозяев Сергей Малый, отправивший мяч в ворота своей команды.

В составе победителей все 90 минут на поле провели одноклубник Андрея Аршавина по «Кайрату» Георгия Лория и защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия.