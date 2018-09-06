Грузия обыграла Казахстан в стартовом матче Лиги наций

одержала победу надв первом матче в истории

Георгий Чакветадзе soccerstand.com 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Встреча прошла в Астане на стадионе «Астана-Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

На 69-й минуте полузащитник Георгий Чакветадзе открыл счет в матче, а спустя пять минут защитник хозяев Сергей Малый забил в собственные ворота.

Грузия и Казахстан выступают в первой группе Лиги D, их соперниками также являются команды Латвии и Андорры, которые сыграют между собой сегодня. Начало — в 21:45 мск.

В следующем туре Лиги наций Казахстан 10 сентября сыграет в гостях с Андоррой, а Грузия 9 сентября примет Латвию. 0