ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио АгуэроКак «Манчестер Сити» навсегда изменил футбол. Часть 2
  • 19:05
    • Грузия обыграла Казахстан в стартовом матче Лиги наций
  • 18:21
    • «Крылья Советов» подписали французского полузащитника
  • 14:58
    • IBU может не рассмотреть восстановление прав Союза биатлонистов России
  • 14:27
    • Матч сборных Японии и Чили отменен
  • 11:46
    • Аленичев пожелал «Спартаку» побед, но не в матчах с «Енисеем»
    Все новости спорта

    Грузия обыграла Казахстан в стартовом матче Лиги наций

    Лига наций
    Сборная Грузии одержала победу над Казахстаном в первом матче в истории Лиги наций.

    Георгий Чакветадзе
    Георгий Чакветадзе
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча прошла в Астане на стадионе «Астана-Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    На 69-й минуте полузащитник Георгий Чакветадзе открыл счет в матче, а спустя пять минут защитник хозяев Сергей Малый забил в собственные ворота.

    Грузия и Казахстан выступают в первой группе Лиги D, их соперниками также являются команды Латвии и Андорры, которые сыграют между собой сегодня. Начало — в 21:45 мск.

    В следующем туре Лиги наций Казахстан 10 сентября сыграет в гостях с Андоррой, а Грузия 9 сентября примет Латвию. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лига Наций УЕФА: кому она выгодна, а кому — нет
  • 02/09/2018 в 10:54
    •
  • Прогноз
  • Германия — Франция
  • 1.82
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Какие выводы сделал Йоахим Лев?
  • Германия — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Продлит ли Норвегия победную серию в матчах с киприотами?
  • Норвегия — Кипр. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Драконы» будут иметь преимущество
  • Уэльс — Ирландия. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Гжегош Крыховяк и Бенедикт Хеведес Футбол Топ-5 летних приобретений РПЛПять игроков, которые делают российский чемпионат сильнее 01:460
  • 08:49
    • Чернышов обвиняется в использовании ЭПО
  • 08:34
    • Федун заявил о шаманских действиях против «Спартака»
  • 08:17
    • Джокович — в полуфинале US Open
    Леон Горецка Футбол Топ-7 самых любопытных трансферов лета-2018 в ЕвропеСамые умелые и выгодные переходы футболистов межсезонья Вчера в 21:310
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Настроится ли Германия на борьбу с чемпионами мира?
  • 4.84
    •
  • 18:31
    • Усик готов дать реванш Гассиеву
  • 18:16
    • Россия победила Украину в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу
  • 16:05
    • Экс-защитник «Спартака» может усилить «Севилью»
    Роналдо Футбол Дебют Руни, магия Златана и остальные: лучшие хет-трики в истории футболаТоп-15 самых ярких хет-триков в истории футбола Вчера в 18:550
  • 08:07
    • Киз завоевала последнюю путевку в полуфинал US Open
  • 15:57
    • «Амкар» подал заявление о банкротстве в суд
  • 15:27
    • «Бенфика» может быть дисквалифицирована за коррупцию
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие