Грузия обыграла Казахстан в стартовом матче Лиги наций

Георгий Чакветадзе
soccerstand.com
Встреча прошла в Астане на стадионе «Астана-Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
На 69-й минуте полузащитник Георгий Чакветадзе открыл счет в матче, а спустя пять минут защитник хозяев Сергей Малый забил в собственные ворота.
Грузия и Казахстан выступают в первой группе Лиги D, их соперниками также являются команды Латвии и Андорры, которые сыграют между собой сегодня. Начало — в 21:45 мск.
В следующем туре Лиги наций Казахстан 10 сентября сыграет в гостях с Андоррой, а Грузия 9 сентября примет Латвию. 0