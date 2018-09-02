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    «Монако» — «Марсель»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Монако — Марсель (02.09.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига 1 Футбол Франции Монако Марсель Календарь Лиги 1
    В 22:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч «Монако» — «Марсель».

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    Последний матч между собой: «Бристоль Сити» — «Шеффилд Уэнсдей» 4:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Монако»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Монако» — «Марсель». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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