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    Семак не видит фаворитов и аутсайдеров в группе Лиги Европы

    Зенит Футбол России Лига Европы Копенгаген Бордо Футбол Франции
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы.

    Сергей Семак
    Сергей Семак
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    Питерцы попали в группу с «Копенгагеном», «Бордо» и «Славией».

    «Считаю, что группа абсолютно ровная: без фаворитов и аутсайдеров. Силы команд примерно равны, будет очень интересно.

    Если говорить о прогнозах, то наш начальник команды угадал двух из трех соперников. Что касается команд и возможных вариантов, то были соперники и посильнее, и послабее. Мы не загадывали заранее, решили отталкиваться от результатов жеребьевки.

    С игроками еще не успели обсудить соперников, потому что тренировка у нас была утром. Что касается тренерского штаба, то да, обсудили. Хорошо, что нас не ждут синтетические поля и нам придется относительно недалеко лететь.

    График достаточно сложный. Ротацию будем использовать по необходимости — тогда, когда она действительно нужна, отталкиваясь от состояния футболистов и их формы. Должны иметь достаточное количество игроков, чтобы выступать во всех турнирах.

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    • Задача одна на Лигу Европы — делать все, чтобы выйти из группы», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0

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