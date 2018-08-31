Семак не видит фаворитов и аутсайдеров в группе Лиги Европы

Главный тренер «Зенита»прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы.

Питерцы попали в группу с «Копенгагеном», «Бордо» и «Славией».

«Считаю, что группа абсолютно ровная: без фаворитов и аутсайдеров. Силы команд примерно равны, будет очень интересно.

Если говорить о прогнозах, то наш начальник команды угадал двух из трех соперников. Что касается команд и возможных вариантов, то были соперники и посильнее, и послабее. Мы не загадывали заранее, решили отталкиваться от результатов жеребьевки.

С игроками еще не успели обсудить соперников, потому что тренировка у нас была утром. Что касается тренерского штаба, то да, обсудили. Хорошо, что нас не ждут синтетические поля и нам придется относительно недалеко лететь.

График достаточно сложный. Ротацию будем использовать по необходимости — тогда, когда она действительно нужна, отталкиваясь от состояния футболистов и их формы. Должны иметь достаточное количество игроков, чтобы выступать во всех турнирах.

Задача одна на Лигу Европы — делать все, чтобы выйти из группы», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0