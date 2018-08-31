ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лига ЕвропыЖеребьевка Лиги Европы 2018/2019
  • 15:01
    • «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» узнали соперников по групповому этапу ЛЕ
  • 16:04
    • Опубликован предварительный календарь Формулы-1 на 2019 год
  • 15:24
    • Гризманн — лучший игрок Лиги Европы-2017/18
  • 15:13
    • «Севилья» заключила контракт с Промесом
  • 13:48
    • ЦСКА приобрел полузащитника «Норчепинга»
    Все новости спорта

    «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» узнали соперников по групповому этапу ЛЕ

    Лига Европы Жеребьевка Футбол России Зенит Краснодар Спартак Футбол Англии Арсенал Челси Футбол Германии Байер Айнтрахт Франкфурт Футбол Испании Бетис Вильярреал Севилья Футбол Италии Лацио Милан Футбол Франции Марсель Ренн Бордо Футбол Украины Динамо Киев Ворскла Португалия Спортинг Лиссабон Андерлехт БАТЭ Бешикташ Динамо Загреб Копенгаген Лудогорец Олимпиакос ПАОК Ред Булл Зальцбург Рейнджерс Русенборг Селтик Стандард Фенербахче Цюрих
    В Монако состоялась церемония жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

    Жеребьевка Лиги Европы
    Жеребьевка Лиги Европы
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    По ее итогам своих будущих соперников узнали три российских команды — «Зенит», «Краснодар» и «Спартак».

    Состав групп Лиги Европы:

    Группа A: «Байер» (Германия), «Лудогорец» (Болгария), «Цюрих» (Швейцария), АЕК (Ларнака, Кипр).

    Группа B: «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Селтик» (Шотландия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Русенборг» (Норвегия).

    Группа C: «Зенит» (Россия), «Копенгаген» (Дания), «Бордо» (Франция), «Славия»(Прага, Чехия).

    Группа D: «Андерлехт» (Бельгия), «Фенербахче» (Турция), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Спартак» (Трнава, Словакия).

    Группа E: «Арсенал» (Лондон, Англия), «Спортинг» (Лиссабон, Португалия), «Карабах» (Азербайджан), «Ворскла» (Украина).

    Группа F: «Олимпиакос» (Греция), «Милан» (Италия), «Бетис» (Испания), «Дюделанж» (Люксембург).

    Группа G: «Вильярреал» (Испания), «Рапид» (Австрия), «Спартак» (Россия), «Рейнджерс» (Шотландия).

    Группа H: «Лацио» (Италия), «Марсель» (Франция), «Айнтрахт» (Германия), «Аполлон» (Кипр).

    Группа I: «Бешикташ» (Турция), «Генк» (Бельгия), «Мальмё» (Швеция), «Сарпсборг 08» (Норвегия).

    Группа J: «Севилья» (Испания), «Краснодар» (Россия), «Стандард» (Бельгия), «Акхисар Беледиеспор» (Турция).

    Группа K: «Динамо» (Киев, Украина), «Астана» (Казахстан), «Ренн» (Франция), «Яблонец» (Чехия).

    Группа L: «Челси» (Англия), ПАОК (Греция), БАТЭ (Белоруссия), «Види» (Венгрия).

    Матчи группового этапа Лиги Европы стартуют 20 сентября. Заключительный тур запланирован на 13 декабря. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Уфе» не стоило бояться. У команды Джеррарда хватает недостатков
  • 24/08/2018 в 12:06
    •
  • Прогноз
  • «Ростов» — «Рубин»
  • 1.70
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Огорчит ли «Ростов» своего бывшего тренера?
  • «Ростов» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Удержит ли «Дортмунд» лидерство в Бундеслиге?
  • «Ганновер» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
  • «Милан» вспомнит о победах в матче против «Ромы»
  • «Милан» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Футболисты «Эвертона» Футбол Темные лошадки АПЛ. Они готовы бросить вызов грандамНовый сезон в чемпионате Англии набирает обороты. От кого ждать сюрпризов? Вчера в 16:360
  • 11:18
    • ЦСКА объявил о переходе японского форварда
  • 10:25
    • «Монреаль Импэкт» опережает остальных претендентов в борьбе за Маркизио
  • 10:08
    • «Уфа» подписала игрока сборной Люксембурга
    Рафаэль Надаль Теннис US Open. Хачанов сыграет с Надалем в третьем круге, Касаткина и Звонарева вылетелиОбзор четвертого соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису 00:360
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Милан» настроен решительно
  • 6.56
    •
  • 15:47
    • Болт дебютировал в составе австралийского футбольного клуба
  • 13:56
    • «Пари Сен-Жермен» отдал вратаря в аренду «Айнтрахту»
  • 13:33
    • Павлюченко определился с новым клубом
    Лига чемпионов Футбол Жеребьевка Лиги чемпионов 2018/2019Онлайн жеребьёвки группового этапа ЛЧ: когда матчи, кто с кем играет Вчера в 20:080
  • 09:03
    • Полузащитник «Ростова» арендован аутсайдером Чемпионшипа
  • 08:12
    • Шарапова вышла в третий круг US Open
  • 08:00
    • Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие