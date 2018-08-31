«Зенит», «Краснодар» и «Спартак» узнали соперников по групповому этапу ЛЕ

По ее итогам своих будущих соперников узнали три российских команды — «Зенит», «Краснодар» и «Спартак».
Состав групп Лиги Европы:
Группа A: «Байер» (Германия), «Лудогорец» (Болгария), «Цюрих» (Швейцария), АЕК (Ларнака, Кипр).
Группа B: «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Селтик» (Шотландия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Русенборг» (Норвегия).
Группа C: «Зенит» (Россия), «Копенгаген» (Дания), «Бордо» (Франция), «Славия»(Прага, Чехия).
Группа D: «Андерлехт» (Бельгия), «Фенербахче» (Турция), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Спартак» (Трнава, Словакия).
Группа E: «Арсенал» (Лондон, Англия), «Спортинг» (Лиссабон, Португалия), «Карабах» (Азербайджан), «Ворскла» (Украина).
Группа F: «Олимпиакос» (Греция), «Милан» (Италия), «Бетис» (Испания), «Дюделанж» (Люксембург).
Группа G: «Вильярреал» (Испания), «Рапид» (Австрия), «Спартак» (Россия), «Рейнджерс» (Шотландия).
Группа H: «Лацио» (Италия), «Марсель» (Франция), «Айнтрахт» (Германия), «Аполлон» (Кипр).
Группа I: «Бешикташ» (Турция), «Генк» (Бельгия), «Мальмё» (Швеция), «Сарпсборг 08» (Норвегия).
Группа J: «Севилья» (Испания), «Краснодар» (Россия), «Стандард» (Бельгия), «Акхисар Беледиеспор» (Турция).
Группа K: «Динамо» (Киев, Украина), «Астана» (Казахстан), «Ренн» (Франция), «Яблонец» (Чехия).
Группа L: «Челси» (Англия), ПАОК (Греция), БАТЭ (Белоруссия), «Види» (Венгрия).
Матчи группового этапа Лиги Европы стартуют 20 сентября. Заключительный тур запланирован на 13 декабря. 0