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    Стало известно расписание «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» в Лиге Европы

    Лига Европы Зенит Спартак Краснодар Футбол России Копенгаген Вильярреал Севилья Стандард Рейнджерс Бордо
    Стал известен календарь матчей группового этапа Лиги Европы для представителей России — «Зенита», «Спартака» и «Краснодара».

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    Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

    Все три российских клуба начнут и закончат групповой этап выездными матчами.

    1 тур, 20 сентября

    «Копенгаген» — «Зенит», «Рапид» — «Спартак», «Акхисар Беледиеспор» — «Краснодар».

    2 тур, 4 октября

    «Зенит» — «Славия», «Спартак» — «Вильярреал», «Краснодар» — «Севилья».

    3 тур, 25 октября

    «Зенит» — «Бордо», «Рейнджерс» — «Спартак», «Стандард» — «Краснодар».

    4 тур, 8 ноября

    «Бордо» — «Зенит», «Спартак» — «Рейнджерс», «Краснодар» — «Стандард».

    5 тур, 29 ноября

    «Зенит» — «Копенгаген», «Спартак» — «Рапид», «Краснодар» — «Акхисар Беледиеспор».

    6 тур, 13 декабря

    «Славия» — «Зенит», «Вильярреал» — «Спартак», «Севилья» — «Краснодар».

    Напомним, жеребьевка группового этапа ЛЕ состоялась сегодня, 31 августа. 0

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