Стало известно расписание «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» в Лиге Европы

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Все три российских клуба начнут и закончат групповой этап выездными матчами.
1 тур, 20 сентября
«Копенгаген» — «Зенит», «Рапид» — «Спартак», «Акхисар Беледиеспор» — «Краснодар».
2 тур, 4 октября
«Зенит» — «Славия», «Спартак» — «Вильярреал», «Краснодар» — «Севилья».
3 тур, 25 октября
«Зенит» — «Бордо», «Рейнджерс» — «Спартак», «Стандард» — «Краснодар».
4 тур, 8 ноября
«Бордо» — «Зенит», «Спартак» — «Рейнджерс», «Краснодар» — «Стандард».
5 тур, 29 ноября
«Зенит» — «Копенгаген», «Спартак» — «Рапид», «Краснодар» — «Акхисар Беледиеспор».
6 тур, 13 декабря
«Славия» — «Зенит», «Вильярреал» — «Спартак», «Севилья» — «Краснодар».
Напомним, жеребьевка группового этапа ЛЕ состоялась сегодня, 31 августа. 0