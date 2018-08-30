«Крылья Советов» приобрели уругвайского защитника

«Крылья Советов» на своем официальном сайте объявили о подписании контракта с защитником

Соглашение самарского клуба с уругвайским футболистом рассчитано на четыре года.

За «Крылья» Агустин будет выступать под 18-м номером.

Рохель — воспитанник столичного клуба «Насьональ». Провел 14 игр за молодежную сборную Уругвая и забил один гол. В прошлом году защитник в составе молодежной сборной Уругвая выиграл молодежный чемпионат Южной Америки в Эквадоре.

Также в составе молодежной сборной Агустин принял участие в чемпионате мира в Южной Корее. В матче за 3-е место Уругвай уступил сверстникам из Италии по пенальти. 0