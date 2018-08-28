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    • Промес — запасной вариант «Севильи» на случай срыва трансфера Мариано
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    Промес — запасной вариант «Севильи» на случай срыва трансфера Мариано

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    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес станет приоритетной трансферной целью «Севильи», если им не удастся приобрести нападающего «Лиона» Мариано Диаса, пишет Marca.

    Квинси Промес
    Квинси Промес
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    Президент «Севильи» Хосе Кастро подтвердил, что «Севилья» нацелена на трансфер Мариано. При этом, вернуть футболиста в свой состав намерен «Реал», продавший его в «Лион» в 2017 году.

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    • «Спартак» запрашивает за Промеса 25 млн евро, а «Севилья» рассчитывает на снижение цены до 20 млн.

    При этом отступные за игрока прописаны в размере 30 млн евро, но 15% прав принадлежат ему самому, что может облегчить трансфер.

    Промес перешёл в «Спартак» в 2014 году. В нынешнем сезоне хавбек принял участие во всех 5 стартовых матчах красно-белых в Российской Премьер-Лиге, в которых отличился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей. 0

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