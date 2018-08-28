Промес — запасной вариант «Севильи» на случай срыва трансфера Мариано

Полузащитник «Спартака»станет приоритетной трансферной целью «Севильи», если им не удастся приобрести нападающего «Лиона», пишет Marca

Президент «Севильи» Хосе Кастро подтвердил, что «Севилья» нацелена на трансфер Мариано. При этом, вернуть футболиста в свой состав намерен «Реал», продавший его в «Лион» в 2017 году.

«Спартак» запрашивает за Промеса 25 млн евро, а «Севилья» рассчитывает на снижение цены до 20 млн.

При этом отступные за игрока прописаны в размере 30 млн евро, но 15% прав принадлежат ему самому, что может облегчить трансфер.

Промес перешёл в «Спартак» в 2014 году. В нынешнем сезоне хавбек принял участие во всех 5 стартовых матчах красно-белых в Российской Премьер-Лиге, в которых отличился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей. 0